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9 de noviembre 2026 - 10:36

Merchandising de la visita del papa León XIV a la Argentina: cuánto cuestan las remeras, gorros, vinchas, rosarios y otros artículos del pontífice

Los vendedores ofrecen distintos recuerdos en los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo. Hay opciones desde $1.000.

Los puestos callejeros ofrecen distintos recuerdos por la visita del papa León XIV.

Los puestos callejeros ofrecen distintos recuerdos por la visita del papa León XIV.

Mariano Fuchila

La visita del papa León XIV a la Argentina también se siente en las calles de Palermo, donde los vendedores ofrecen distintos artículos religiosos y recuerdos vinculados con la llegada del Sumo Pontífice. En los alrededores del Monumento a los Españoles, los fieles pueden encontrar desde remeras y gorros hasta rosarios, banderas y otros productos, con precios que parten de los $1.000.

La convocatoria para la celebración de la Misa por las Familias movilizó a cientos de personas que se acercaron desde distintos puntos del país. En medio de la expectativa por la presencia del Papa, los puestos callejeros sumaron una propuesta comercial para quienes buscan llevarse un recuerdo de la jornada.

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Cuánto cuesta el merchandising del papa León XIV en Palermo

Entre los artículos disponibles, las remeras se venden a $15.000, mientras que las banderas, las bolsitas, los gorros y los rosarios cuestan $10.000 cada uno. También hay otros productos para los peregrinos que quieran conservar un recuerdo de la visita.

Los llaveros tienen un valor de $4.000, una de las alternativas más económicas entre los artículos vinculados con el Pontífice. A su vez, las botellas de agua se ofrecen a $10.000, al igual que otros productos que forman parte de la oferta de los vendedores en la zona.

En el caso de los artículos más pequeños, también se pueden conseguir caramelos y otros productos por $1.000. De esta manera, la propuesta incluye distintas opciones para quienes se acercan a Palermo y buscan llevarse algún recuerdo de la segunda jornada de la visita papal.

Los precios de los artículos en los alrededores del Monumento a los Españoles

La oferta incluye productos religiosos y objetos alusivos a la llegada de León XIV, en una jornada que tiene como uno de sus puntos centrales la celebración de la Misa por las Familias.

Estos son los valores de referencia de los artículos que se ofrecen en los puestos callejeros:

  • Remeras: $15.000.

  • Banderas: $10.000.

  • Bolsitas: $10.000.

  • Gorros: $10.000.

  • Rosarios: $10.000.

  • Botellas de agua: $10.000.

  • Llaveros: $4.000.

  • Caramelos y otros productos pequeños: $1.000.

La actividad comercial acompaña la concentración de fieles en Palermo, donde se espera una importante convocatoria para participar de las actividades previstas en la agenda del papa León XIV durante su estadía en la Argentina.

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