Soledad Pastorutti le puso música a la previa de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles + Agregar ámbito en









Ante una multitud, la Sole dio un show cargado de emoción religiosa y raíces folclóricas.

La Sole cantó ante un multitud a la espera del Papa.

A la espera de la llegada del papa León XIV al Monumento a los Españoles, Soledad Pastorutti es la encargada de ponerle música al evento. Miles de personas disfrutaron de un show que pasó de canciones religiosas a un segmento de chacareras.

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La Sole interpretó "Oración del Remanso", "Alma misionera" interpretada a dúo junto a su hermana Natalia Pastorutti, "Hallelujah" (Aleluya) de Leonard Cohen y cerró con un mix de "Entré a mi pago sin golpear" y "A don Ata", desatando la euforia de los presentes.

Los artistas que le pondrán música a la visita del papa León XIV Tras la actuación de la Sole, y más temprano de Abel Pintos, la pata musical de esta visita contará esta tarde con un nutrido grupo de artistas. Esta tarde habrá una actividad en el Monumento a los Españoles dedicado a los jovenes,

Para esa actividad fueron confirmados Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán formará parte de la propuesta escénica. El encuentro va a tener lugar en el Monumento de los Españoles, después de la vuelta del Papa desde Córdoba.

Córdoba también tendrá una presencia importante dentro de la programación. La vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar contarán con Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina. La grilla incluye además a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

El último gran escenario será Luján. Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para el miércoles 11 de noviembre. El cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. La actividad cerrará la agenda pública de León XIV antes de su partida hacia Perú.