Día del Padre 2026: 7 ideas de tarjetas originales para que los más chicos le hagan a su papá

En Aargentina, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio.

El Día del Padre suele estar asociado a desayunos especiales, reuniones familiares y regalos. Sin embargo, muchas veces los obsequios que más emocionan no son los más costosos, sino aquellos que tienen detrás tiempo, dedicación y un toque personal.

Por eso, las manualidades siguen ocupando un lugar especial en jardines de infantes, escuelas y hogares. Una tarjeta hecha a mano puede transformarse en un recuerdo que se guarda durante años , incluso cuando los chicos ya crecieron.

Además, este tipo de actividades permiten compartir tiempo en familia, estimular la creatividad y expresar sentimientos de una manera sencilla. Con hojas de colores, marcadores, pegamento y algunos materiales que suelen estar en cualquier casa, es posible crear propuestas originales para sorprender a papá en su día.

En Argentina, el Día del Padre se celebra cada año el tercer domingo de junio . Como la fecha depende del calendario, cambia todos los años. En 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 21 de junio , una jornada en la que miles de familias se reunirán para homenajear a los padres, abuelos y figuras paternas que forman parte de su vida cotidiana.

La tradición de festejar durante el tercer domingo de junio sigue una costumbre adoptada por numerosos países. Aunque en distintos momentos existieron propuestas para modificar la fecha en Argentina, actualmente el festejo continúa realizándose durante ese fin de semana.

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Día del Padre: tarjetas originales

Tarjeta con huellas de las manos

Una de las opciones más tiernas consiste en pintar las manos de los chicos y estamparlas sobre una cartulina. Debajo se puede escribir una frase breve o la fecha de la celebración. El resultado suele convertirse en un recuerdo muy valorado porque permite conservar el tamaño de las manos en una etapa determinada de la infancia.

Tarjeta en forma de camisa

Con una hoja doblada y algunos recortes de papel de colores se puede crear una pequeña camisa con cuello y corbata. Es una propuesta sencilla, llamativa y perfecta para que los chicos decoren con dibujos, mensajes o fotografías familiares.

regalo dia del padre Freepik

Tarjeta desplegable sorpresa

Las tarjetas pop-up generan un efecto especial al abrirse. En el interior puede aparecer un corazón, una palabra o un dibujo realizado por los niños. La mecánica parece compleja, pero con algunos pliegues simples se logra una presentación muy vistosa.

Tarjeta con fotografías familiares

Otra idea consiste en pegar imágenes de distintos momentos compartidos con papá. El espacio restante puede completarse con anécdotas, dibujos o mensajes escritos por los chicos. La combinación de recuerdos visuales y palabras suele generar un impacto emocional muy fuerte.

Familia dibujo

Tarjeta de superhéroe

Muchos niños ven a sus padres como auténticos héroes cotidianos. Aprovechando esa idea, se puede diseñar una tarjeta con capa, antifaz y un dibujo inspirado en los personajes favoritos de cada familia. Una variante divertida es inventar un superhéroe personalizado con características propias de papá.

Tarjeta con bolsillo de mensajes

Esta propuesta incluye un pequeño sobre o bolsillo pegado en el frente de la cartulina. Dentro se pueden colocar papeles con frases, agradecimientos o dibujos. Cada mensaje funciona como una sorpresa diferente al momento de abrir la tarjeta.

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Tarjeta árbol de recuerdos

Sobre una hoja se dibuja un árbol grande y los chicos agregan hojas hechas con papel de colores. En cada una pueden escribir algo que les guste compartir con su padre: jugar a la pelota, leer cuentos, andar en bicicleta o simplemente pasar tiempo juntos. El resultado combina creatividad y valor afectivo.