Office romance: la nueva película de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez and Brett Goldstein + Agregar ámbito en









La nueva apuesta de la plataforma para junio, "Turbulencia en la oficina", explora un romance laboral, desafiando las políticas de la empresa.

La película explora qué pasa cuando el amor aparece en el lugar menos esperado y pone en riesgo una carrera construida durante años.

Office Romance, o titulada en español como Turbulencia en la oficina, es una de las grandes apuestas de Netflix para junio de 2026 y marca el regreso de Jennifer Lopez a un género que conoce muy bien: la comedia romántica. La película, se va a estrenar hoy 5 de junio en la plataforma.

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Dirigida por Ol Parker, que está atrás de éxitos como Mamma Mia! Here We Go Again, la producción fue escrita por Brett Goldstein y Joe Kelly. Ambos guionistas contaron que el proyecto fue hecho especialmente para Jennifer Lopez, a quien consideraban la mujer ideal para protagonizar la historia. Según contaron en distintas entrevistas, no tenían una segunda opción para el papel principal y esperaban que la actriz aceptara formar parte de la película.

La expectativa alrededor de Office Romance creció desde que Netflix presentó sus primeras imágenes y avances. Además del regreso de Lopez a las comedias románticas, el elenco está lleno de figuras reconocidas del espectáculo, entre ellas Bradley Whitford, Betty Gilpin, Tony Hale, Amy Sedaris, Rick Hoffman, Jodie Whittaker y Edward James Olmos, quien vuelve a compartir pantalla con la cantante casi tres décadas después de haber interpretado a su padre en la recordada película Selena.

office romance De qué trata Office romance La película sigue la historia de Jackie Cruz, una exitosa ejecutiva que dirige Air Cruz, una importante compañía aérea. Ella está obsesionada con el trabajo y es conocida por su disciplina y por ser estricta también, Jackie mantiene una estricta política que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de la empresa, convencida de que los vínculos personales pueden afectar el rendimiento profesional y generar conflictos.

Todo cambia cuando conoce a Daniel Blanchflower, un abogado ambicioso y carismático que se incorpora a la compañía. Lo que comienza como una relación estrictamente laboral pronto cambia y la atracción se hace difícil de ignorar. Ambos intentan mantener el control de la situación, pero descubren que resulta cada vez más complicado separar sus sentimientos del trabajo. La relación empieza a generar tensiones dentro de la empresa, cosa que podrían afectar su carrera y el futuro de Air Cruz.

office romance 2 Según adelantó Jennifer Lopez, la película tiene los elementos clásicos de las comedias románticas, pero incorpora un humor más moderno y atrevido. La propia actriz definió el proyecto como una historia romántica tradicional adaptada a los tiempos actuales. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la promoción fue la química entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein. Ambos actores destacaron en varias entrevistas la buena relación que construyeron durante el rodaje y coincidieron en que esa conexión ayudó a dar mayor naturalidad a la historia. Tráiler de Office romance Embed - Turbulencia en la oficina | Jennifer Lopez y Brett Goldstein | Tráiler oficial | Netflix Elenco de Office romance Jennifer Lopez (Jackie Cruz)

Brett Goldstein (Daniel Blanchflower)

Betty Gilpin (Sydney Bloom)

Edward James Olmos (Captain Jack Cruz)

Bradley Whitford (Peter Vance)

Amy Sedaris (Julie Schatz)

Jodie Whittaker (Lizzy)

Mary Wiseman (Clair)

Tony Hale (George Dudek)

Tony Plana (Francisco Alberto)

Roger Bart (William Butten)

Rick Hoffman (Carl Gunderson)

Natalie Ortega (Heather)

Jackie Sandler (Caroline)

Michelle Hurd (Rachael Goldberg)

Mo Welch (Debbie)

Donald Elise Watkins (Henry)

Brian Gallivan (Frederick)

Ali Stroker (Maggie)

Scott Seiss (Dave)

Lisa Gilroy (Tanya)

Will Sasso (Larry)

Steve Park (Luke)

Jessica Keenan Wynn (Emily Swensek)

Norm Lewis (Richard Howell)

Amanda Aday (Bernadet)

Juan Carlos Hernández (Mike)

Malik Elassal (Marcus)

Danielle Davenport (Courtney Armour)

X Mayo (Vanessa)

Fernando Martinez (Stan)

Jake Schwencke (Josh)

Zuhdi Boueri (Dylan)

Michael Waltz (Oscar)

Elaine Baez (Rosa)

LaTrallo Presley (Jon)

Nadia Ramdass (Janette Morgan)

Jen Adams (Jen)

Meagan Dwyer (Sarah)

Marlon Perrier (Elvin)

Miguel Fana (Miguel)

Wilfredo Gomez (Enrique)

Jason Babinsky (Derek)

Analyssa Marquez (Tiffany)

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