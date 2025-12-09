$LIBRA: acusan al fiscal Eduardo Taiano de "pérdida de objetividad" y piden apartarlo

Acusan a Eduardo Taiano de efectuar un "silencio sistemático" a los pedidos de las querellas.

En un escrito presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el querellante Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, solicitó este martes el apartamiento del fiscal federal Eduardo Taiano en la causa $LIBRA que investiga presunto cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, expediente donde aparece mencionado el presidente Javier Milei y otras personas vinculadas.

“No posee la objetividad debida”, lanzó Oszust contra Taiano. Según el planteo, el fiscal perdió la objetividad exigida por la ley y actuó de manera “discrecional, contradictoria e injustificadamente pasiva” frente a múltiples medidas de prueba solicitadas por las querellas. En el escrito, afirma que Taiano no ha mantenido la neutralidad que exige el artículo 9 inciso d de la Ley 27.148 y otras normas procesales.

El querellante recuerda que los fiscales tienen el deber legal de actuar con equilibrio, imparcialidad y resguardo de los valores del Estado de derecho, incluso cuando ello implique producir prueba que pueda favorecer al imputado.

Luego enumeró cinco pedidos sin respuesta que, según la querella, demuestran una actitud “omisa”: 1) pedidos de informes sobre billeteras virtuales vinculadas a los investigados (25/11/2025); 2) solicitud de allanamientos en domicilios donde podrían hallarse elementos clave (14/11/2025). No hubo pronunciamiento del fiscal; 3) pedido de indagatoria para los imputados Novelli y Terrones Godoy (21/10/2025). Taiano respondió rechazando la detención, pero no se expidió sobre la indagatoria; 4) citaciones a testigos solicitadas por la querella (10/9/2025); 5) otro pedido de citación formulado por la querella (10/6/2025) sobre un testigo considerado clave, Demian Reidel. No se dictó resolución alguna respecto de esa solicitud.

La querella remarca que en todos los casos hubo un “silencio sistemático” del fiscal, lo que perjudica el avance de la investigación. El escrito sostiene que el 11 de marzo de este año el fiscal dictaminó que los hechos investigados en esta causa tenían estrecha vinculación con otro expediente sobre la criptomoneda “$LIBRA”, afirmando que ambas investigaciones compartían circunstancias relevantes.

Sin embargo, apenas meses después el 30 de mayo Taiano emitió otro dictamen donde afirmó lo contrario: “Las circunstancias presuntamente delictivas atribuidas a Karina Milei en esta causa son distintas, que refieren a un objeto de investigación más amplio, sin conexión directa ni afectación inmediata de los derechos del pretenso querellante”. Según la querella, esta divergencia evidencia una falta de coherencia incompatible con el estándar de objetividad.

“No prioriza los intereses generales de la sociedad”

El escrito también cita doctrina y jurisprudencia sobre el rol del Ministerio Público, remarcando que los fiscales deben priorizar el interés público y actuar con autonomía frente al poder político. “No prioriza los intereses generales de la sociedad”, concluye.

En ese sentido, el querellante Romeo afirma: “La pérdida de objetividad del Sr. Fiscal parece deberse a que no está priorizando sus vínculos con la sociedad y, por el contrario, está protegiendo intereses ajenos al proceso”.

El planteo solicita que Taiano sea apartado de la investigación y que otro fiscal asuma la dirección del caso para “garantizar transparencia, imparcialidad y respeto por los estándares constitucionales”.

La causa continúa en trámite y ahora será el juez Marcelo Martínez de Giorgi quien deberá resolver si hace lugar o no al apartamiento.