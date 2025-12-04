Caso $LIBRA: la Corte desestimó un recurso de Mauricio Novelli y sostuvo a los querellantes

Los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la queja no se dirige contra sentencia definitiva. También Manuel Torres Godoy, otro acusado, había pedido lo mismo.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, personas asociadas al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA , que buscaba apartar a los querellantes que tienen como asesor, entre otros, al hoy diputado nacional Juan Grabois.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, contestaron los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con esta decisión, el grupo de afectados, entre ellos Juan Marchetto, Matias Paris y Alan Vega-, seguirán como querellantes en la causa.

La causa se inició en febrero de 2025 y procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

El cuestionamiento de este grupo de personas había comenzado en febrero de este año. Entonces, la jueza María Servini rechazó la solicitud de ese grupo de personas para ser querellantes. Tras apelar este fallo, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. “El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima" , justificaron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

La defensa apeló y en abril del 2025 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazo también el recurso. Volvieron a insistir con el pedido de apartar a ese grupo de personas representados por Grabois, Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg.

Finalmente, este jueves la Corte desestimó nuevamente el recurso de la parte acusada.

No fue aislado y evadió los controles: las conclusiones de la comisión $LIBRA sobre el rol de Javier Milei

Luego de tres meses de funciones, la comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el rol de Javier Milei y su entorno en la presunta estafa cripto perpetrada en febrero de este año. Sus aportes ya fueron llevados a la Justicia argentina, que continúa su proceso judicial. La oposición se debate la continuidad de la comisión tras el recambio legislativo, pero en su primer ciclo no logró que ninguno de los citados concurra, luego de un impedimento judicial a que soliciten el uso de la fuerza pública.

"El análisis técnico de las blockchain detectó fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei", introdujo Maximiliano Ferraro, el presidente de la comisión investigadora. Es por eso que considera que se violó la Ley de Ética Pública, en simultáneo a que provocó un "daño reputacional para la Argentina", por haber utilizado presuntamente la investidura presidencial para recaudar fondos.