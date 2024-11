Lilia Lemoine continúa su cruzada contra Victoria Villarruel: "La gente lo votó a Javier, no a ella"

La diputada de La Libertad Avanza advirtió que "no ven" a la vicepresidenta "contribuyendo a achicar el gasto".

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine no da tregua en su cruzada contra la vicepresidenta Victoria Villarruel , volvió a acusarla de usar los recursos del Senado para llevar adelante una campaña propia y apuntó que "no la ven contribuyendo a achicar el gasto".

A su vez, remarcó que llegó a su cargo "gracias a Javier" y lanzó: "Los votos son de la gente y la gente lo votó a Javier, no a ella", dijo en diálogo con C5N.

Hizo una sorprendente comparación con la gestión de Cristina Kirchner como vicepresidenta y rescató que "no traicionó" al entonces mandatario Alberto Fernández . "Cristina puso a Alberto que fue el peor presidente de la historia pero no lo atacó ni lo envenenó, Alberto gobernó a pesar de todo. Cristina se guardó el ego y fue su vicepresidenta ", sostuvo.

En ese sentido, continuó con la larga lista de críticas y cuestionamientos a las decisiones de la vicepresidenta: "Ella con su ego se mata de risa con Mayans , llama 'jamoncito' al Presidente , faltó al Pacto de Mayo , ocasionó problemas diplomáticos con Francia . Cuando los diputados hicieron una visita al penal de Ezeiza se lavó las manos y se abrazó con Isabelita que generó uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. Ahora no defiende a los militares porque sabe que hay costo político, ahora está con el partido moderado. Cristina no traicionó a su compañero de fórmula" , agregó.

Si bien semanas atrás había calificado a Villarruel como la "peor vicepresidente de la historia", tras ser consultada por esta afirmación dijo que para ella la peor fue "Isabelita" Martínez de Perón con quien la titular del Senado compartió encuentro y una foto.

Lilia Lemoine aseguró que hay una reactivación de la economía

En cuanto a la coyuntura del país, la diputada destacó la gestión del Gobierno y aseguró que la economía se está reactivando.

"En algunos sectores se reactivaron las ventas, los servicios, los salarios se van recuperando y si bien tenemos este tema de que se sinceraron los servicios donde se quitaron los subsidios, el ajuste que se hizo sobre el gasto estatal no sobrecayó sobre la gente que trabaja en el privado".

Por último, remarcó el cambio de rumbo que decidió tomar el Gobierno en cuanto a los planes de asistencia social: "Había gente que estaba viviendo de ayudas o del Estado que no estaba viviendo bien porque, como dice el presidente, 'vos tenés que poder valerte por vos mismo'. El Estado asistencialista lo que hace es sacarle a una parte de la población que trabaja de sus impuestos para mantener a otra. El Estado debe ayudar solamente a personas que no puedan valerse por sí mismas no una gran parte de la población", completó.