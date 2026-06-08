Tiempo de descuento: Manuel Adorni sigue sin presentar su declaración jurada y el Gobierno asegura que estará antes del 15 Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









El Gobierno evita precisar una fecha para la difusión del patrimonio del jefe de Gabinete, prometida por Javier Milei a comienzos de mayo. Mientras continúa la investigación judicial, en Balcarce 50 afirman que la documentación está en su etapa final. Este jueves vuelve a reunirse la mesa política.

Manuel Adorni presentará en los próximos días su declaración jurada. Mariano Fuchila.

Pasó más de un mes desde que el presidente Javier Milei aseguró que Manuel Adorni tenía lista la información necesaria para presentar su declaración jurada patrimonial. Sin embargo, el documento todavía no fue difundido. En Casa Rosada sostienen que la espera está cerca de terminar y aseguran que la presentación se concretará "antes del 15 probablemente", aunque evitan comprometer una fecha exacta.

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La situación se convirtió en uno de los principales frentes políticos para el funcionario, que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La publicación de la declaración jurada es observada por el oficialismo como una herramienta central para intentar cerrar el debate sobre la evolución de su patrimonio y desactivar cuestionamientos que se arrastran desde hace meses.

Pese a las especulaciones sobre nuevas demoras, cerca del Gobierno aseguran que la presentación se encuentra en su etapa final. "Antes del 15 probablemente", resumieron ante la consulta de este medio fuentes de Balcarce 50, que además remarcaron que están "tranquilos" respecto del contenido de la documentación. No obstante, confían en que, una vez presentada, la Justicia mueva sus fichas.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei. La expectativa por la declaración jurada de Adorni movió fichas en Casa Rosada La declaración jurada adquirió una dimensión política adicional luego de que el propio Milei saliera públicamente a respaldar a su principal colaborador. A comienzos de mayo, el Presidente sostuvo que Adorni ya contaba con toda la información necesaria para realizar la presentación, lo que generó expectativas sobre una publicación inminente que finalmente no ocurrió.

Desde entonces, distintas versiones circularon sobre la fecha elegida. Primero se habló de fines de mayo. Luego, de los primeros días de junio. En el medio, Patricia Bullrich activó y presentó la suya. Ahora, tanto en el entorno del funcionario como en despachos oficiales coinciden en que el límite será la primera quincena del mes.

La definición sobre la declaración jurada coincidirá además con una semana de actividad política para el oficialismo. El próximo jueves volverá a reunirse la mesa política del Gobierno. Si bien el encuentro tiene una agenda más amplia, la situación de Adorni aparece como uno de los temas que sobrevuela las conversaciones internas. La cita llegará en un momento de reacomodamiento interno para La Libertad Avanza, atravesado por tensiones en torno a la estrategia legislativa del Gobierno y por el contrapunto que protagonizó el Ejecutivo con Bullrich, en torno a la discusión por los pliegos judiciales. Aunque en Casa Rosada relativizan las discrepancias y aseguran que no alteran la dinámica de trabajo, el encuentro servirá para volver a mostrar una foto de unidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026 En paralelo, Adorni continúa concentrado en la gestión diaria de la Jefatura de Gabinete. Cerca del funcionario aseguran que la demora no responde a dificultades para reunir la información patrimonial, sino a la necesidad de ordenar la documentación y evitar interferencias con el expediente judicial en trámite. En ese contexto, en Balcarce 50 descartan cualquier escenario de crisis. La evaluación predominante es que la presentación de la declaración jurada permitirá responder los cuestionamientos existentes y que el expediente judicial no tendrá novedades relevantes en el corto plazo. La expectativa oficial es que la publicación coincida con una agenda pública atravesada por otros temas, entre ellos el comienzo del Mundial 2026. Si bien en el Gobierno rechazan que exista una estrategia de especulación con las fechas, distintas fuentes admiten que la irrupción de la competencia deportiva inevitablemente modificará las prioridades de la agenda mediática.