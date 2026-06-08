La demora en la declaración jurada de Manuel Adorni reavivó la guerra entre La Libertad Avanza y el PRO

No cede la tensión entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri . La falta de presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, denunciado por enriquecimiento ilícito, disparó el fuego cruzado entre María Eugenia Vidal y el Gobierno en medio de un cruce de acusaciones públicas donde ambos bandos intercambiaron acusaciones por falta de transparencia y corrupción.

Los cortocircuitos entre LLA y PRO no son nuevos. Macri había sido el primero en cuestionar ante Javier Milei la designación de Adorni como jefe de Gabinete. Y a través de un comunicado de su partido, el expresidente le había advertido que los "enemigos del cambio", "a veces están afuera, pero también pueden estar adentro".

"Los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer” , había sido la fórmula elegida por Macri para apuntar contra Adorni sin nombrarlo. Este fin de semana, y a la espera de una declaración jurada que sigue sin presentarse en medio de un polémico crecimiento patrimonial por ahora sin justificar del jefe de Gabinete, escaló el enfrentamiento.

Desde su cuenta de la red social X, Vidal posteó la imagen de un esqueleto esperando la declaración de bienes de Adorni y el Gobierno salió a cruzarla desde la Oficina de Respuesta Oficial.

Desde La Libertad Avanza señalaron que la diputada nacional del PRO “se cree con autoridad moral para dar lecciones de ética”, y advirtieron que su historial judicial le impide cuestionar a Adorni. Sin hacer alusión o defender la presunta inocencia del jefe de Gabinete, desde el Gobierno nacional pusieron de manifiesto que Vidal había sido denunciada por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de una propiedad en el barrio porteño de Recoleta y también mencionaron la causa vinculada a los denominados “aportantes truchos” en campañas electorales bonaerenses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2063398064665293220?s=20&partner=&hide_thread=false NO SE PUEDE SER POLICÍA Y LADRÓN AL MISMO TIEMPO



MARÍA EUGENIA VIDAL HABLA DE ÉTICA EN EL PRO MIENTRAS ACUMULABA APORTANTES TRUCHOS, DENUNCIAS JUDICIALES Y SALTOS PATRIMONIALES MUY SOSPECHOSOS



La exgobernadora María Eugenia Vidal sale en Infobae a dar cátedra de ética entre los… https://t.co/wzWfME8DFq — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 6, 2026

El prontuario de Mauricio Macri

Si bien destacaron que esas causas avanzaron judicialmente pero se resolvieron con sobreseimientos, recordaron que durante esos procesos judiciales nunca se le solicitó su renuncia y se respetó el principio de presunción de inocencia. En medio del fuego cruzado, la cuenta libertaria también apuntó contra Macri al recordar que asumió la presidencia estando procesado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2063736006692749725?s=20&partner=&hide_thread=false LA HIPOCRESÍA DE MARÍA EUGENIA VIDAL



La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dedicó su última entrevista no para hablar de las reformas que este Gobierno está aprobando en el Congreso con apoyo del PRO, sino para atacar al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni,… pic.twitter.com/GLUnK8ZG2s — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 7, 2026

"La exgobernadora María Eugenia Vidal sale en Infobae a dar cátedra de ética entre los funcionarios del PRO diciendo que 'no nos hubiese pasado lo de Adorni', pero durante los cuatro años de Cambiemos/Juntos por el Cambio, Mauricio Macri recibió como mínimo 148 denuncias en Comodoro Py y se convirtió en el primer presidente procesado de la historia argentina al asumir", destacaron desde el Gobierno. Y agregaron: "El historial de causas judiciales del PRO se completa con denuncias por escuchas ilegales, peajes, Correo Argentino, Panama Papers, Vicentín, espionaje ilegal y un largo etcétera".

Sospechas sobre el PRO

Sin diálogo con Milei, y tras reactivar el chat con Patricia Bullrich, el jefe del PRO encabezó este viernes Santa Fe una nueva edición de “Próximo Paso”, el lema que utiliza para encarar una gira por las provincias y reunirse con gobernadores aliados de la Casa Rosada. Los hermanos Milei desconfían de una eventual confluencia politica entre Macri y Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Es que Bullrich también redobló la apuesta contra Adorni presentando su propia declaración jurada semanas atrás para predicar con el ejemplo. Además, y al igual que el ex presidente, dio inicio a una gira nacional por al menos cuatro provincias que se inició este miércoles en Mendoza, uno de los distritos más sensibles para La Libertad Avanza en términos de acuerdos electorales.

n ese contexto, y con Karina Milei marginando a Bullrich de distintas actividades oficiales, la última fue el Tedeum patrio donde sentó a la senadora en última fila y la excluyó de la visita al Cabildo, Macri retomó el contacto con la extitular del PRO. Se necesitan mutuamente. Si Bullrich aspira a que prospere su proyecto de candidata a jefa de Gobierno porteña está obligada a abrir una negociación con el expresidente para llegar a un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Dividir el voto porteño frente al peronismo no es negocio para ninguno de los aliados. En esas tratativas, Macri pone sobre la mesa su propia candidatura a presidente. Postulación que estaría dispuesto a declinar si Karina Milei no le disputa a Jorge Macri la Ciudad de Buenos Aires.