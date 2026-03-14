Llamadas de Mauricio Novelli al triángulo de hierro: quién es quién en la trama $LIBRA

La Justicia reveló los registros telefónicos del empresario Mauricio Novelli, involucrado en la causa $LIBRA. A más de un año del escándalo, la relación del Presidente con distintos actores investigados por el lanzamiento del criptoactivo volvió a quedar en el centro de la escena.

El peritaje del celular de Novelli volvió a poner el foco sobre los contactos del Presidente con el ecosistema $LIBRA en la noche del lanzamiento.

El escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA volvió a estar en el centro de la escena durante los últimos días, luego de que una pericia oficial revelara los contactos telefónicos y por WhatsApp entre el presidente , Javier Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el principal imputado del caso, el empresario Mauricio Novelli, y otros actores minutos antes y después del lanzamiento del criptoactivo .

Más allá de Milei y su hermana, el registro de las llamadas telefónicas de Novelli también pone en el centro de la escena a al asesor presidencial Santiago Caputo y al exjefe de asesores, Demian Reidel.

Por el lado del Gobierno, los llamados muestran contactos con el Presidente, su hermana, Caputo y Demian Reidel, quien fuera jefe de asesores de Milei, además de presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

En el momento del estallido, en febrero de 2025 , las relaciones en el Gobierno mantenían un mayor equilibrio y tanto Karina Milei como Santiago Caputo representaban vértices del Triángulo de Hierro que rodeaba al Presidente.

En los registro revelados, Novelli se comunicó al menos 14 veces con el asesor presidencial , con contactos que datan del mismo viernes 14 de febrero, día en que se lanzó el criptoactivo. Además, el fundador de Tech Forum también mantuvo tres contactos con Reidel.

Reidel supo ser una persona relevante en el Gobierno. Físico y economista, desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores al inicio del gobierno de Milei. Aunque ese espacio tuvo una actividad limitada durante el primer tramo de la gestión, el economista actuó como uno de los principales consejeros del Presidente en temas estratégicos y de diseño de políticas públicas. Su salida de ese rol se concretó el 21 de julio de 2025, lo que ya había implicado un cambio en la estructura del equipo de asesores del mandatario.

demian-reidel-y-milei-en-el-26d2xkpqpzfhpnebmgudwmorbm-copyjpg Archivo. Reidel se desempeñó como jefe de asesores y presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

Por otro lado, también estuvo al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país, desde abril del 2025. En las últimas semanas su gestión quedó bajo presión por críticas internas y reclamos sindicales. Entre los cuestionamientos figuraba una denuncia según la cual un contrato tecnológico habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, una suba que despertó dudas sobre la transparencia de las adjudicaciones en un área estratégica de la empresa. Finalmente, Reidel renunció a su cargo el pasado 9 de febrero.

Hayden Davis

Hayden Davis aparece como la figura detrás de Kelsier Ventures, según su propio perfil de LinkedIn. Sin embargo, la información pública sobre el empresario estadounidense es escasa: su cuenta en esa red profesional registra apenas 35 contactos y no posee perfiles personales en X ni en Instagram.

La página web de Kelsier tampoco detalla quiénes integran la firma. Allí la compañía se presenta con una descripción general de sus servicios: “Desde la ideación hasta el lanzamiento al mercado y más allá, proporcionamos un apoyo holístico adaptado a las necesidades únicas de su proyecto. Nuestro equipo aprovecha los profundos conocimientos del sector, las asociaciones estratégicas y las conexiones basadas en la confianza para amplificar su presencia y lograr el éxito”.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp Hayden Davis, el principal apuntado por la Justicia.

En un video difundido en la cuenta de X en 2025, cuando estalló el escandalo, Davis afirmó: “Soy asesor de Javier Milei”, aunque no figuraba en el registro oficial de asesores del gobierno.

Más tarde, el propio empresario responsabilizó al presidente por el proyecto del criptoactivo. “Milei inicialmente respaldó y promovió activamente el token Libra [sic] en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Su equipo había asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizó que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”.

En una entrevista con TN, el presidente Javier Milei explicó cómo se produjo el primer contacto: “Lo conocí en la fintech del mes de octubre. En ese contexto, Davis me propone armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores y que por una cuestión de ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos que lo que van a hacer es generar crecimiento económico”.

La firma Kelsier figura además como socio estratégico en la página de Tech Forum, el evento tecnológico fundado por Mauricio Novelli.

En los últimos días, se conocieron además nuevas imágenes y datos sobre un borrador de acuerdo que el Presidente habría firmado con Davis dos semanas antes del lanzamiento y posterior colapso del token $LIBRA. El documento fue recuperado del teléfono de Novelli por peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Titulado “LOI_KELSIER.docx”, el archivo es un documento de Microsoft Word que Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp a las 18:05 del 29 de enero de 2025, un día antes de la reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada. Ese encuentro quedó registrado en una selfie que el mandatario publicó en X, donde afirmó que el empresario lo estaba “asesorando” en temas vinculados a blockchain.

Mauricio Novelli

Mauricio Gaspar Novelli, de 29 años, es licenciado en comercialización, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, estudió en la Universidad Argentina de la Empresa entre 2014 y 2018 y luego realizó un máster en investigación de marketing en la Università Bocconi, en Italia.

Según el Boletín Oficial Nº 34.713 del 30 de julio de 2021, el empresario fundó el 23 de julio de ese año N&W Professional Traders S.R.L. junto con Jeremías José Walsh. La compañía se presenta como “un instituto de trading profesional dedicado a capacitar usuarios para operar en la Bolsa de EE.UU. y con criptomonedas. Buscamos transmitir nuestro expertise y conocimiento para que nuestros alumnos puedan educarse para convertirse en traders profesionales y rentables”.

Novelli también es fundador de Tech Forum, que el Gobierno definía como “el foro sobre tecnologías disruptivas más importante del país”.

En una entrevista con TN, Milei describió su vínculo con el empresario: “La fintech la organizó Mauricio Novelli, que conozco hace mucho tiempo, y es un tipo muy creativo”.

El primer contacto entre Novelli y Milei se remonta a 2020. Ese año el entonces economista comenzó a dictar capacitaciones en la academia del empresario. La primera clase, titulada “Dinero, precios y tipo de cambio”, fue el 26 de enero de ese año y las actividades se extendieron hasta 2023, según publicaciones en redes sociales.

Ya con Milei en la presidencia, Novelli visitó en seis ocasiones la Casa Rosada. La primera fue el 8 de enero de 2024, cuando fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los encuentros se produjeron en la previa del Tech Forum realizado en octubre de 2024 con auspicio de la Presidencia de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese evento el mandatario brindó una charla privada y tomó contacto con distintos referentes del ecosistema cripto, entre ellos Julian Peh y Davis.

El peritaje tecnológico también indica que Karina Milei y Novelli se conocen desde hace años. Según ese informe, la funcionaria autorizó ingresos a la Casa Rosada del propio Novelli, de su socio Manuel Terrones Godoy y de Hayden Davis durante el segundo semestre de 2024 y los primeros días de 2025.

Julian Peh

Julian Peh se presenta en su cuenta de X como CEO y cofundador de KIP Protocol, además de definirse como “empresario tecnológico desde 1998”.

El 19 de octubre de 2024 participó como expositor en el Tech Forum, donde su empresa también actuó como patrocinadora. Ese mismo día mantuvo un encuentro con Milei acompañado por Novelli.

Tras la reunión, Peh escribió en X: “Tuve el honor de conversar en profundidad con el Presidente Javier Milei @JMilei sobre el impacto de la IA en las sociedades”.

Milei Julian Peh.jpg Archivo. Peh y Milei se vieron las caras en el marco del Tech Forum de 2024.

En la misma publicación señaló que el mandatario “expresó su apoyo para que implementemos nuestras soluciones y hagamos mucho más en Argentina”. Y añadió: “Estamos preparando algo grande para Argentina y LATAM, así que estén atentos”.

En una entrevista televisiva, Milei explicó su vínculo con el empresario: “En el evento conocí gente muy interesante. Me pareció muy interesante el CEO de KIP. Es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial”.

Según la propia empresa, Kelsier Ventures fue la responsable del lanzamiento del token $LIBRA. En un comunicado difundido en X, KIP Protocol indicó: “Se informó al Sr. Peh de que Hayden / Kelsier Ventures dirigirían el proyecto, lanzarían el token y que KIP Protocol desempeñaría un papel una vez lanzado el token. También se acordó que KIP Protocol sólo actuaría siguiendo instrucciones directas de Kelsier”.

Terrones Godoy

Manuel Terrones Godoy, de 36 años, nació en España, se crió en Argentina y vivió durante algunos años en México. En los recientes datos telefónicos revelados se refleja que el 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.

Socio de Novelli, estudió Ingeniería Informática y Economía. A los 25 años trabajó en Aerolíneas Argentinas, tanto en mostradores de check-in como en el área de sistemas.

Posteriormente se volcó al desarrollo y promoción de videojuegos para teléfonos móviles, actividad que lo llevó a viajar por distintos países para participar en presentaciones de nuevos títulos.

Su vínculo con el ecosistema cripto comenzó en 2019, cuando se hizo conocido en redes bajo el alias “KmanuS”. También abrió un canal en YouTube llamado “KManuS88”, donde reúne cerca de un millón de suscriptores y difunde contenidos sobre criptomonedas y lo que denomina la “libertad financiera” asociada a activos como Bitcoin.

Además de ser uno de los socios fundadores de Tech Forum, participa en la consultora City Entertainment SRL y en la empresa Real Fact, que no registra actividad ante la AFIP.

Terrones Godoy también tuvo encuentros con Milei en la Casa Rosada: el 11 de junio y el 16 de julio de 2024, reuniones en las que también participó Novelli.

Charles Hoskinson

El empresario estadounidense Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, participó del Tech Forum y compartió actividades con Milei, Novelli y Peh.

En una entrevista internacional afirmó que le pidieron dinero para poder concretar una reunión con el presidente argentino.

Hoskinson es el único estadounidense citado dentro de un grupo de 20 convocados a declarar en el marco de la investigación. Según se indicó, esas declaraciones podrían producirse en pleno escenario electoral debido a la paralización de la causa en la Justicia argentina tras maniobras de dilación impulsadas por el bloque libertario y sus aliados.

Los contactos entre Mauricio Novelli y Javier y Karina Milei

Las comunicaciones con Milei y con Karina se realizaron antes y después del lanzamiento del token.

El 14 de febrero, Novelli tiene ocho comunicaciones con Milei (en ambas direcciones, un ida y vuelta) a las 18:44, a las 18:54, a las 18: 56, a las 18.58; a las 19:03. Vuelven a hablar a las 19:32, a las 22 y a las 22:05.

Ese día, Novelli tiene siete comunicaciones con Karina Milei a las 17.53 y a las 19:04. También a las 19:17, a las 20.51, a las 21:21, a las 21:23 y a las 21:29.

A las 22:12 de ese mismo día, en el informe aparece una llamada entre Novelli y el ex asesor Demian Reidel.

El 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.

La pericia da cuenta además que Novelli también interactuó con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh.