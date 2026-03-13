$LIBRA: el día de la estafa, Mauricio Novelli se comunicó ocho veces con Javier Milei y siete con Karina

Se investiga si Novelli fue el nexo entre el Presidente y los desarrolladores del token $LIBRA. La hermana y la madre de Novelli fueron embargadas por retirar dinero en efectivo de una cuenta bancaria el primer día hábil después de la estafa.

Javier y Karina Milei en la Casa Rosada, en donde el Presidente también habría mantenido encuentros con Mauricio Novelli.

Minutos antes y minutos después del lanzamiento del token $LIBRA , el presidente Javier Milei intercambiaba mensajes con el principal imputado del caso, Mauricio Novelli. Las querellas que impulsan la causa recién pudieron acceder hoy al detalle oficial.

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También hay un intercambio de mensajes de whatsapps entre Novelli y Karina Milei el día de la publicación del posteo de Milei. El mismo 14 de febrero a las 23:37 horas tuvieron una videollamada por la misma aplicación Novelli junto al asesor Santiago Caputo . La conversación duró 4:37 minutos.

Los mensajes fueron revelados por una pericia oficial ordenada en la causa. Se encontraban desde hace tiempo en un anexo reservado en el expediente, y recién ahora se puso a disposición de las partes querellantes.

Aquel 14 de febrero del año pasado, a las 19.01 horas el Presidente hizo el posteo en el que invitaba a comprar la criptomoneda $Libra. También puso en su cuenta de X el link del contrato.

El empresario “cripto” Novelli se encontraba en esos momentos en los Estados Unidos, donde también estaban Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy , otros de los apuntados en la investigación.

Novelli Milei (1).jpg Javier Milei y Mauricio Novelli.

Los contactos entre Mauricio Novelli y Javier y Karina Milei

Las comunicaciones con Milei y con Karina se realizaron antes y después del lanzamiento del token.

El 14 de febrero, Novelli tiene ocho comunicaciones con Milei (en ambas direcciones, un ida y vuelta) a las 18:44, a las 18:54, a las 18: 56, a las 18.58; a las 19:03. Vuelven a hablar a las 19:32, a las 22 y a las 22:05.

Ese día, Novelli tiene siete comunicaciones con Karina Milei a las 17.53 y a las 19:04. También a las 19:17, a las 20.51, a las 21:21, a las 21:23 y a las 21:29.

A las 22:12 de ese mismo día, en el informe aparece una llamada entre Novelli y el ex asesor Demian Reidel.

El 20 de febrero, Novelli y Terrones Godoy mantuvieron un intercambio por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le dijo Novelli.

La pericia da cuenta además que Novelli también interactuó con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh.