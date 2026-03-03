$LIBRA: peritos informáticos encontraron borradores de un presunto "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis

Peritos informáticos detectaron en dispositivos del empresario cripto Mauricio Novelli copias de un borrador de un supuesto acuerdo firmado en 2025 entre el Presidente y el estadounidense. El documento, negado por el Gobierno, forma parte de anexos reservados del expediente y motivó pedidos de información a la Casa Rosada.

Peritos informáticos detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que habrían firmado el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esos borradores estaban en uno de los dispositivos electrónicos secuestrados al empresario “cripto” Mauricio Novelli, imputado en la causa, según fuentes de la investigación.

En el expediente consta el dictamen de la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal del MPF (Datip) que da cuenta de varias copias de un borrador de ese supuesto acuerdo firmado el 30 de enero de 2025, negado hasta ahora por el Gobierno.

Esa información quedó registrada en los anexos del dictamen, que son reservados, y que son solicitados por los querellantes, ya que no tuvieron acceso.

En base a esos datos, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Casa Rosada que le informe si tiene conocimiento de ese acuerdo o copias del mismo.

Los pedidos formales al Gobierno

Como amicus curiae, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) formuló requerimientos formales de acceso a la información pública (Ley 27.275), que configuran líneas de investigación, ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.

Las respuestas oficiales brindadas por la Secretaria General de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, “se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo”, dijeron desde el organismo.

De ser así, “no estaríamos” ante un acuerdo “confidencial” sino oculto, es decir “clandestino”, advirtieron.

El CIPCE exigió a la fiscalía profundizar la pesquisa, a fin de determinar si, efectivamente, el acuerdo existió; bajo que modalidad fue celebrado y, si se evitó deliberadamente su encuadre administrativo.

Desde el inicio de la investigación, CIPCE viene sosteniendo la urgencia de deslindar la responsabilidad institucional del Presidente de la Nación por su eventual involucramiento en un negocio privado.

Sugieren indagatoria para el Presidente

En este sentido, Pedro Biscay, Director Ejecutivo del CIPCE, afirmó: “La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria”. “No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. añadió.

Finalmente, a un año del inicio de la investigación, el CIPCE advirtió que “resulta llamativa la total falta de información pública por parte del Ministerio Público Fiscal”!.

“Se desconocen las razones por las cuales la causa no avanzó ni siquiera hacia una primera instancia de indagatoria de las personas investigadas, pese a la existencia de abundante y variado material probatorio”

El CIPCE solicita en el amicus curiae que el Ministerio Público Fiscal adopte de manera urgente medidas probatorias orientadas a obtener respuestas de la Procuración General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción. Pidió que se cite a indagatoria al Presidente de la Nación; se garantice el avance transparente de la investigación y se informe a la comunidad sobre esos avances.

El informe pericial

El informe pericial sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa judicial que involucra al presidente Javier Milei reveló que existieron comunicaciones registradas con el empresario e imputado Mauricio Novelli y que, además, se detectaron mensajes eliminados en aplicaciones.

El estudio técnico, realizado mediante extracción forense de datos, señala que se llevó a cabo una “extracción lógica y física” de los dispositivos, con recuperación de conversaciones, registros de llamadas y análisis de actividad en aplicaciones.

El análisis se hizo sobre los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la causa.

Comunicaciones registradas

Novelli, el empresario especialista en criptomonedas imputado en el caso, no solo interactúa con Milei, sino también con Karina Milei, con Hayden Davis y otros mencionados en la causa, según el informe.

Los peritos detallaron que las interacciones se encuentran “registradas en el período objeto de análisis”, con identificación de fechas y horarios. El contenido específico de esos intercambios forma parte del material incorporado a la causa, en anexos reservados que son requeridos por los querellantes.