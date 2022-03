D'Elía y un mensaje a Cristina Kirchner y La Cámpora: "No`delarruicemos´ a Alberto".

En declaraciones radiales, el ex funcionario nacional consideró que "es tristísimo que La Cámpora termine votando con el PRO" en contra del acuerdo con el organismo de crédito multilateral.

En ese sentido, profundizó: "La Cámpora tiene mucha mayor responsabilidad. Es mandarlo a una situación de enorme debilidad política a Alberto".

"Lo que no puede hacer nuestra querida Cristina... no delarruicemos a Alberto", lanzó D´Elía, en alusión al ex presidente Fernando De la Rúa.

Por otra parte, el líder de MILES consideró que una de las claves para poder cumplir con la reducción del déficit que plantea el acuerdo con el FMI es "tener bien aplicado AFIP, el Puerto y la Aduana" y explicó su planteo: "Sólo el sector agroexportador evade 30 mil millones de dólares por año".