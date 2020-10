Más adelantos del libro "Hermano": Macri, sus negociados, los fondos ocultos y la captación de Carrió

La publicación detalla dos de las historias menos conocidas del grupo Socma: el desembarco en Brasil primero y, luego, en China. “En ambos casos, Mariano tuvo un rol protagónico mientras Mauricio, al amparo de la política, movió sus piezas para desactivar y vaciar de poder a su padre, a quien había transformado en su enemigo íntimo”, afirmó el periodista.

Según comentó el autor en una nota publicada en Página 12, el libro cuenta, a partir de un relato autobiográfico de Mariano Macri, cómo se fue generando un abismo entre él y Mauricio por profundas diferencias de visiones, principios y posturas éticas. “Después de décadas de compartir, o más bien de competir, con Mauricio por la herencia y el legado de su padre, Mariano, el quinto hijo de Franco, habla por primera vez y revela el lado oscuro de su hermano mayor, con un nivel de precisión y detalle que ni los peores enemigos del expresidente llegaron a imaginar”, detalló O’Donell.

En el anticipo del libro, el periodista relató una charla telefónica entre los hermanos, de la que fue testigo durante uno de los nueve encuentros cara a cara que mantuvo con Mariano Macri a lo largo de dos meses, donde grabó más de 17 horas de entrevista:

Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco. No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta? Vos te fuiste en todo este proyecto tuyo de poder cuando para mí el proyecto era velar por el crecimiento de la gente y evitar que la empresa se fagocitara a la familia. Vos y yo somos de dos galaxias distintas.

En el libro, el hermano del ex presidente se refiere a “historias jamás contadas”, según anunció O’Donell, luego 13 años de peleas para que le pague un precio justo por su parte del paquete accionario del holding. “Mariano habla del millonario préstamo de un banco brasileño que jaquea al grupo Macri, y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insigne del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo”, señaló el autor.

Libro Hermano Macri Mariano Macri.jpg

Pero además, Mariano Macri explica con precisión las maniobras para “esconder sus activos” de la familia. “El holding familiar Socma se habría ido vaciando en los últimos años mediante un esquema de autopréstamos a empresas del grupo”, alertó el escritor en la nota publicada en P12.

“Para sortear la apariencia de conflictos de interés, desde que Mauricio ingresó en la función pública el grupo fue tercerizando algunos de sus negocios en testaferros y socios ocultos, por ejemplo, en el caso de los Parques Eólicos y Autopistas del Sol o McAir-Avianca, maniobras sobre las que Mariano aporta información que confirmaría lo revelado por el periodismo y avanza más allá de lo conocido hasta ahora”, sostuvo.

La causa por parque Eólicos está en manos del juez Marcelo De Giorgi. Se investiga un sospechoso préstamo de u$s5 millones que habría recibido Gianfranco Macri -otro hermano de Mauricio- de una las empresas controlante de las firmas que ganaron los parques eólicos y que fueron revendidos a los pocos meses con ganancias extraordinarias, de aproximadamente u$s48 millones. En el expediente están involucrados Claudio Caniggia, Carlos Tévez y Guillermo Barros Schelotto, que habrían aportado millonarias sumas de dinero a un fideicomiso creado para la compra de esos parques.

La causa por las presuntas irregularidades en las concesiones de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario Oeste durante el gobierno de Macri sigue tramitando en la Justicia federal, donde se detectaron irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación previa. Además, se comprobó el pago por supuestas inversiones no amortizadas, con el argumento de que las empresas tenían un reclamo ante el CIADI por u$s1.000 millones, algo que aparentemente fue ficticio. Se suma también la posterior venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones. Esa venta se dio luego de que se liberara el aumento de los peajes en esos corredores, lo que permitió que la acción de las compañías cotizara 400% más alto que antes de la decisión oficial.

En el libro, que ya generó preocupación y repercusiones en el círculo íntimo del ex mandatario, Mariano también cuenta que su hermano mayor habría amasado una fortuna haciendo negocios desde las empresas de su padre, la presidencia de Boca, la jefatura del Gobierno porteño y la Presidencia de la Nación. Y brinda detalles exclusivos y hasta ahora desconocidos de la sociedad con OCA y el gremio de camioneros, conducido por Hugo Moyano, para explotar el Correo Argentino después de su expropiación por parte del gobierno de Néstor Kirchner, a través de una triangulación negociada con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.

También explica de qué modo los fondos negros originados en esta maniobra pudieron terminar en cuentas offshore a nombre suyo y de su otro hermano, Gianfranco -a quien describe como el principal testaferro de Mauricio, junto con Nicky Caputo y el fallecido Jorge Blanco Villegas-, en un banco de Bélgica. Para O’Donell, esos fondos salieron a la luz el escándalo de los Paradise Papers, aunque hasta ahora nada se había dicho acerca de su origen.

Mariano Macri confiesa por qué sospecha que Macri estafó a su padre y al grupo con la venta inflada de acciones de Sevel, la venta del proyecto Lincoln West a Donald Trump y una inversión descontrolada y no autorizada en el Banco Extrader.

1.jpg amigos son los amigos. Mauricio Macri y Donald Trump.

O’Donell asegura que el testimonio de Mariano Macri es mucho más que una denuncia. “Es la historia íntima de una empresa de familia, o de una familia que funciona como empresa. Es el retrato de un hombre obsesionado con el dinero y el poder, que siguió digitando y manejando los destinos de un grupo empresarial desde el sillón de Rivadavia, en completa contradicción con su promesa de colocar su patrimonio en un fondo ciego y olvidarse de él mientras ejercía la máxima magistratura”.

Y agregó: “Un presidente que no tuvo empacho en involucrar a sus propios hijos en sus manejos dentro del grupo exponiéndolos al accionar de la justicia al legarles sus acciones y luego ordenarles que votasen a favor de la venta simulada al banco austríaco”.

En otro tramo del anticipo, O’Donell revela que Mariano dio su testimonio para “romper el mito de que su padre, el legendario empresario Franco Macri, era un mafioso menemista que vivió toda su vida de aprietes y negociados con el Estado” y aseguró que Mariano “está convencido de que esta es una historia inventada por Mauricio y por quienes lo asesoran en marketing político, en particular, para congraciarse con Lilita Carrió y generar una narrativa que lo hiciera más digerible para la lideresa de la Coalición Cívica”.