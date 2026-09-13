Malvinas: Carlos Presti afirmó que Donald Trump apoya "una solución pacífica" y descartó un conflicto con Reino Unido

El ministro de Defensa se refirió a la declaración del estadounidense, quien aseguró que un conflicto entre Argentina y Reino Unido sería "un desastre potencial".

El ministro de Defensa de Javier Milei se refirió a una nueva declaración de Donald Trump sobre las Malvinas.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió a la declaración del presidente de EEUU, Donald Trump , respecto a un potencial conflicto por la soberanía de las islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. El funcionario afirmó que el objetivo es buscar una salida “pacífica” y no un desenlace bélico.

El republicano volvió a poner el tema de la causa Malvinas en la agenda de su Gobierno al advertir que un conflicto entre ambos países sería “un desastre potencial” . Sin embargo, aseguró que, en caso de ser necesario, podría intervenir y se mostró confiado en que no llegaría muy lejos ya que podría resolverlo.

Las palabras de Trump llegaron luego de una reunión que mantuvo con el primer ministro irlandés, Michael Martin, donde afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes” y calificó a la Argentina y el Reino Unido como dos países que están “enfadados” entre sí.

En ese contexto, señaló los problemas que enfrenta el Reino Unido en otras áreas y planteó dudas sobre la posibilidad de que el país esté dispuesto a desplazarse hasta el Atlántico Sur ante un eventual conflicto, argumento que ya había esbozado anteriormente frente a una entrevista con The Daily Telegraph, donde además aseguró que " revisará la posición de EEUU" en referencia a la disputa soberana.

Para Presti, la declaración del estadounidense “no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema” y aseguró que en el Gobierno analizan seriamente sus palabras, así también como cualquier hecho vinculado a la política exterior del país.

“Acá en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Milei, con el canciller, que son los responsables de toda la política exterior de la República, estarán ya pensándolo y analizándolo todas las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Observatorio de Malvinas

Presti sobre Malvinas y la alianza estratégica con EEUU: "La única manera de recuperar la soberanía es de manera pacífica"

Desde su punto de vista, el país puede demostrar con “hechos concretos la presencia argentina en el Atlántico Sur”. “Al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, agregó.

Volviendo a las declaraciones de Trump, Presti recalcó que las Malvinas es “una causa nacional” que también está en la Constitución argentina. Y para despegar cualquier atisbo de duda, aclaró: “Sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”.

En otro pasaje de la entrevista, también habló sobre los cuestionamientos del expresidente Alberto Fernández, quien aseguró que las Fuerzas Armadas están desarmadas. “Ha sido totalmente desacertada esa apreciación, más viniendo de un expresidente que debe conocer a sus Fuerzas Armadas”, dijo.

En ese sentido, el ministro de Defensa negó que los F-35 sean obsoletos y que 30 países en el mundo operan esa plataforma. “Por fin tenemos aviones supersónicos. Desde 2015 no contábamos con ellos, y ese deterioro del material viene de hace veinte, treinta, cuarenta años”, remarcó.

Carlos Presti dio detalles sobre la Base Naval Integrada que se construirá en Ushuaia

Luego se refirió a su viaje a Tierra del Fuego junto con el canciller Pablo Quirno. En enero de 2027 comenzarán las obras para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, que comenzaron en 2022 pero que fueron detenidas durante el primer año de la actual administración.

“Es una obra estratégica que estaba pensada hace muchísimos años. Nunca se había invertido ni siquiera dado el contexto estratégico como para llevarla a cabo. El momento llegó después de cuarenta, cincuenta años”, afirmó.

El proyecto contempla una inversión de u$s450 millones distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años, financiada íntegramente con fondos del Estado argentino, sin participación de organismos multilaterales ni de otros países.

El Ejecutivo remarcó que la infraestructura no tendrá como finalidad central una función militar ofensiva, sino que estará orientada a consolidar un centro estratégico para las operaciones argentinas en la región.

La intención oficial es que Ushuaia adquiera un papel central como puerta de entrada a la Antártida y como plataforma logística para las actividades argentinas en el Atlántico Sur.