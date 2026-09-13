Megaplanta de YPF en Vaca Muerta: todos los detalles del complejo industrial de 525 hectáreas para Argentina LNG

Presentó los detalles técnicos y productivos de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas que construirá a 23 km de Plaza Huincul y 50 km de Añelo. El complejo será una pieza central de Argentina LNG y estará conectado con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación en Río Negro.

En la audiencia pública se puso sobre la mesa 525 hectáreas de superficie, una planta de tratamiento, 1.400 pozos dedicados, un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto de 24 pulgadas, un acueducto de casi 16 kilómetros y una cadena industrial que conecta Vaca Muerta con dos FLNG de 6 MTPA cada uno.

YPF expuso en Plaza Huincul los detalles del Complejo Industrial Neuquén que formará parte de Argentina LNG , el ambicioso proyecto de infraestructura integrada que la petrolera desarrolla junto con la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos , que pronto será noticia por visitas destacadas al país.

La presentación se realizó en el marco de la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de Neuquén para analizar el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP, por su siglas en inglés de Integrated Gas Treatment Project), una de las obras centrales para conectar el desarrollo de gas de Vaca Muerta con el futuro esquema de producción y exportación de GNL, que según estimó Horacio Marín, puede generar más de u$s55.000 millones .

Tal como se reveló semanas atrás, para el proyecto IGTP fue elegida la UTE integrada por SACDE y Tecnimont como "front runner" , lo que la posiciona para avanzar en la ingeniería de detalle, el diseño ejecutivo y la definición técnica de una obra clave para la cadena de valor de Argentina LNG. El proceso tuvo además la particularidad de haber sido liderado técnicamente por especialistas de ENI desde Italia . Fuera de competencia quedaron otra asociación conformada por Techint y la italiana Saipem , y el consorcio de la china CPECC, la estadounidense McDermott y AESA , la empresa de ingeniería de YPF .

La audiencia tuvo lugar el jueves 10 de septiembre en el hotel Antú Malal de Plaza Huincul y reunió a más de 100 asistentes. Entre los expositores de la jornada estuvieron representantes de la UTN, Uocra, la cooperativa Copelco y de la comunidad mapuche Wirkaleo de Sauzal Bonito, entre otros actores vinculados al desarrollo energético de la región.

Del lado de YPF, la exposición estuvo organizada en tres grandes bloques. Federico Ramos, director de Argentina LNG, presentó las características generales del proyecto; Ariel Gordon , gerente de Asuntos Públicos de Argentina LNG, abordó el desarrollo económico y productivo; y Alina Crincroli , gerente de Ambiente y Seguridad de Argentina LNG, tuvo a su cargo el capítulo ambiental y de seguridad.

La plana mayor de los directivos del proyecto Argentina LNG, que impulsan YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, anfitrión de la audiencia, destacó el respaldo de la ciudad al proyecto y planteó el desafío de preparar a la localidad para el crecimiento que puede generar la expansión de Vaca Muerta y la llegada de Argentina LNG.

“Plaza Huincul tiene que estar donde se define el futuro de Vaca Muerta”, sostuvo Larraza, quien también remarcó: “Tenemos que gestionar hoy pensando en la ciudad que vamos a tener mañana. Esta oportunidad nos obliga a prepararnos y a trabajar para que el desarrollo signifique más empleo, más actividad económica y mejores oportunidades para nuestra comunidad”.

Claudio Larraza fue el anfitrión de la audiencia pública en Huincul. Según la información aportada por los organizadores, hubo 20 oradores y finalmente participaron 17, todos con una posición favorable al proyecto IGTP.

Proyecto Argentina LNG

La presentación de YPF ubicó a Argentina LNG como un proyecto estratégico de infraestructura integrada para desarrollar el potencial de Vaca Muerta, con una primera etapa que contempla una capacidad de licuefacción de 12 millones de toneladas por año (MTPA), a través de dos unidades FLNG de 6 MTPA cada una.

El esquema está diseñado como una cadena integrada, desde los bloques productores de gas en Vaca Muerta hasta la exportación. Para esta etapa, YPF presentó como bloques dedicados Aguada del Norte (AVN), Loma de la Tordilla Alta Central I y II (LTAC I y II) y Meseta Buena Esperanza I y II (MBE I y II).

Uno de los pilares del proyecto es precisamente la integración de los socios en toda la cadena de valor, con upstream mediante bloques dedicados en Vaca Muerta, comercialización conjunta, contratos de compra de largo plazo en condiciones de mercado y una estructura comercial orientada a maximizar el financiamiento, el cumplimiento del RIGI y la eficiencia fiscal.

El diseño contempla además infraestructura de recolección, acondicionamiento, transporte, fraccionamiento, almacenamiento y licuefacción 100% dedicada al proyecto. En este esquema, Neuquén concentrará los pozos, el sistema de recolección, el tratamiento primario y los ductos, mientras que Río Negro recibirá la infraestructura vinculada al transporte, la planta de fraccionamiento, la terminal portuaria y las unidades de licuefacción.

La presentación estableció como fecha para la decisión final de inversión el cuarto trimestre de 2026, para los 12 MTPA iniciales. El comienzo de las operaciones está previsto para 2030 con el FLNG 1 y para 2031 con el FLNG 2.

Dónde estará ubicado el Complejo Industrial Neuquén

El núcleo neuquino de Argentina LNG estará ubicado 23 kilómetros al norte de Plaza Huincul y 50 kilómetros al sur de Añelo, en las áreas de concesión involucradas en el desarrollo de los bloques dedicados al proyecto.

El predio total afectado tendrá una superficie de 525 hectáreas, equivalentes a 5,25 km², de las cuales aproximadamente el 10% será utilizada directamente por la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGPT).

La superficie total del predio responde a un rectángulo aproximado de 2.100 metros en sentido este-oeste por 2.500 metros en sentido norte-sur. Dentro de ese espacio se proyectan las instalaciones permanentes y las áreas necesarias para la construcción.

El Complejo Industrial y la IGPT tendrá bloques no convencionales dedicados: Aguada del Norte (AVN), Loma de la Tordilla Alta Central I y II (LTAC I y II) y Meseta Buena Esperanza I y II (MBE I y II).

La IGTP propiamente dicha ocupará 54,9 hectáreas, incluyendo caminos de servicio y el puesto de control ubicado por fuera del alambrado perimetral. A esa superficie se suma el predio destinado a las antorchas, de aproximadamente 15,4 hectáreas. También se reservarán unas 120 hectáreas para facilidades constructivas temporales, con una superficie aproximada de 1,2 km² y dimensiones de 1.500 metros por 800 metros.

La obra incluirá además un camino de acceso de 2.300 metros desde la Ruta Provincial 17, con un ancho de 6,6 metros y banquinas de 0,60 metros a ambos lados, con una superficie afectada de 17.940 m².

El proyecto también prevé la captación de agua fresca desde el río Neuquén, mediante una instalación de aproximadamente cuatro hectáreas, con un predio de 200 por 200 metros. El acceso tendrá unos 410 metros de extensión y 6,5 metros de ancho, con una superficie de 2.665 m².

El agua será trasladada mediante un acueducto de aproximadamente 15,8 kilómetros de extensión y 20 pulgadas de diámetro, que requerirá una pista de apertura de 15 metros de ancho y afectará unas 23,7 hectáreas.

Argentina LNG implicaría una inversión total aproximada de u$s51.000 millones durante 20 años, con exportaciones estimadas en torno a u$s10.000 millones anuales durante dos décadas.

A mitad del recorrido se instalará una Instalación de Separación de Corrientes (ISC), destinada a permitir la alimentación tanto de la IGTP como del set de fractura. La instalación ocupará aproximadamente 40.000 m², con dimensiones de unos 200 por 200 metros. También tendrá un camino de acceso de 167 metros y 6,5 metros de ancho.

Dentro de la planta, YPF proyectó dos grandes bloques. El primero tendrá 23,3 hectáreas e incluirá las instalaciones de recepción de gas, separadores, tratamiento y almacenamiento de condensados, además del tratamiento, almacenamiento e inyección de agua de producción.

El segundo ocupará 26,2 hectáreas y concentrará las unidades de tratamiento de gas, las áreas de servicios y los edificios. Las zonas destinadas a las antorchas atmosférica, fría y de baja y alta presión estarán fuera de estos dos bloques, aunque se prevé cercar un área de aproximadamente 15 hectáreas para las antorchas, sus caminos de acceso y las cañerías de alimentación.

Cadena de valor integrada del gas natural

La lógica del proyecto es que el gas producido en los bloques dedicados de Vaca Muerta atraviese una cadena integrada hasta convertirse en un producto exportable.

El primer eslabón será el desarrollo de los bloques de gas 100% dedicados al proyecto, que contempla la perforación y completación de aproximadamente 1.400 pozos. La propia presentación de YPF dimensionó el volumen de actividad al señalar que “la producción de 1.400 pozos equivale al 64% de los pozos horizontales perforados por YPF hasta el momento”.

Los pozos estarán conectados mediante un sistema de recolección que llevará el gas hacia las instalaciones de procesamiento. Allí se realizará la separación de las corrientes líquida y gaseosa, el acondicionamiento y la compresión del gas para su transporte.

Alina Crincroli, gerente de Ambiente y Seguridad de Argentina LNG, tuvo a su cargo el capítulo ambiental y de seguridad y presentó un trabajo elaborado en conjunto con la consultora Geólogos Asociados.

Ese procesamiento tendrá como centro al Complejo Industrial Neuquén. Entre sus instalaciones se contemplan separadores de entrada de líquidos, ajuste del punto de rocío, deshidratación, bombeo, turbocompresores y bombas, además de la toma de agua del río Neuquén y generación eléctrica en modo isla de aproximadamente 70 MW.

El ajuste del punto de rocío permitirá obtener un gas exportado de aproximadamente 60 a 65 millones de metros cúbicos diarios (MMSCMD), con un punto de rocío de hidrocarburo de -10 °C durante el invierno.

Desde Neuquén, el sistema continuará hacia Río Negro mediante un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, destinados al transporte del gas rico y de los líquidos asociados.

En Río Negro se integrarán las instalaciones de tratamiento, fraccionamiento de NGL, almacenamiento de productos y las facilidades marinas para la exportación. El gas será posteriormente enfriado hasta transformarlo en líquido para facilitar su transporte a través de los dos FLNG.

La cadena permitirá obtener y comercializar distintos productos: GNL, condensado, etano y GLP, además de integrar las facilidades necesarias para llevarlos a los mercados internacionales.

YPF también comparó la escala del proyecto con instalaciones existentes. La presentación señaló que el volumen de procesamiento será equivalente a cuatro veces CPF La Calera y que la planta “acondicionará más gas que TGS, más que Compañía Mega y más que YPF en su conjunto”.

Año a año, el cronograma de Argentina LNG

El cronograma presentado por YPF comienza en 2027, con el desarrollo del upstream y el inicio de las principales obras de infraestructura. Entre 2027 y 2030 se desarrollará la construcción del Complejo Industrial Neuquén y de la IGTP, mientras que en paralelo avanzará la construcción del gasoducto y el poliducto.

La construcción de la infraestructura de fraccionamiento de NGL también está prevista durante este período. En paralelo, avanzará la construcción del primer FLNG, mientras que el segundo comenzará posteriormente.

Sebastián D. Penelli

El cronograma contempla la siguiente secuencia:

2027: inicio del desarrollo del upstream, construcción del Complejo Industrial Neuquén y de la IGTP, y comienzo de las obras del gasoducto y poliducto.

inicio del desarrollo del upstream, construcción del Complejo Industrial Neuquén y de la IGTP, y comienzo de las obras del gasoducto y poliducto. 2028: continuidad del desarrollo de upstream, de la IGTP, de los ductos y del sistema de fraccionamiento de NGL. También avanza la construcción del primer FLNG y comienza la correspondiente al segundo.

continuidad del desarrollo de upstream, de la IGTP, de los ductos y del sistema de fraccionamiento de NGL. También avanza la construcción del primer FLNG y comienza la correspondiente al segundo. 2029: continúa el desarrollo del upstream y la construcción de la infraestructura industrial, de fraccionamiento y de los dos FLNG.

continúa el desarrollo del upstream y la construcción de la infraestructura industrial, de fraccionamiento y de los dos FLNG. 2030: finalización de las principales obras del complejo neuquino y del fraccionamiento, con el inicio de operaciones del FLNG 1 .

finalización de las principales obras del complejo neuquino y del fraccionamiento, con el . 2031: el desarrollo del upstream continúa y está previsto el inicio de operaciones comerciales del FLNG 2, completando así la capacidad inicial de 12 MTPA.

Desarrollo económico y productivo del proyecto nacional

La escala económica presentada en Plaza Huincul muestra que Argentina LNG no está planteado solamente como un proyecto de infraestructura gasífera, sino como un desarrollo de alcance nacional.

Según las estimaciones incluidas por YPF en la presentación, el proyecto implicaría una inversión total aproximada de u$s51.000 millones durante 20 años, con exportaciones estimadas en torno a u$s10.000 millones anuales durante dos décadas.

Durante la etapa de construcción se estima un promedio de 20.000 empleos por año, mientras que en los períodos pico de obra la generación de empleo directo, indirecto e inducido podría alcanzar hasta 40.000 puestos de trabajo. Para la etapa de operación, la presentación proyecta 8.000 empleos anuales.

Otro de los indicadores destacados por YPF es el nivel de participación nacional: la compañía estima que más del 80% de los empleos tendrán residencia nacional y local, mientras que los proveedores nacionales podrían concentrar contrataciones por aproximadamente u$s15.000 millones en bienes y servicios.

En ese marco, YPF presentó a Argentina LNG como una oportunidad para generar una nueva fuente estructural de divisas para el país durante décadas, vinculada al desarrollo de los recursos de gas de Vaca Muerta.

Desarrollo económico y productivo del proyecto de Neuquén

Para la provincia, el impacto estará concentrado inicialmente en el desarrollo de los bloques dedicados y en la construcción y posterior operación del Complejo Industrial Neuquén. La compañía señaló que el proyecto generará demanda sostenida de bienes y servicios locales, tanto durante la construcción como durante la vida útil de las instalaciones.

Entre 2027 y 2030, durante la construcción, el impacto directo estará asociado a la construcción y montaje industrial, los servicios petroleros, la perforación y terminación de pozos, la fractura hidráulica y el mantenimiento de pozos. También habrá demanda vinculada a la producción de arena para fractura, incluyendo canteras, procesamiento y transporte. A eso se sumarán actividades de impacto indirecto como transporte y logística, hotelería y alojamiento, gastronomía y catering y comercios locales.

Para la etapa de operación, estimada entre 2030 y 2050 en la presentación, YPF identifica oportunidades de largo plazo en servicios de operación y mantenimiento industrial, capacitación técnica y educación, servicios profesionales, telecomunicaciones y tecnología.

La estimación específica para Neuquén alcanza 18.700 empleos directos, indirectos e inducidos en los períodos pico de obra y 4.300 empleos vinculados a las actividades estratégicas de largo plazo durante la vida útil del proyecto.

Para Plaza Huincul, la localización del complejo coloca a la ciudad en una posición particularmente relevante dentro de esta nueva etapa de expansión energética.

"Tenemos que generar las condiciones para que Plaza Huincul esté preparada para lo que viene”, afirmó el intendente Claudio Larraza.

Larraza sostuvo que el desafío será transformar la proximidad física con la obra en una participación concreta de empresas y trabajadores de la Comarca Petrolera. “Tenemos una ciudad con historia, con experiencia y con trabajadores que conocen esta industria. Ahora tenemos que generar las condiciones para que Plaza Huincul esté preparada para lo que viene”, afirmó.

La audiencia pública mostró, en ese sentido, una particularidad política y productiva: la discusión sobre Argentina LNG ya no se limita a la dimensión del proyecto exportador, sino que empieza a involucrar de manera directa a las ciudades, empresas, trabajadores, instituciones y comunidades que estarán en el territorio donde se desarrollará buena parte de la infraestructura.

Según la información aportada por los organizadores, hubo 20 oradores anotados y finalmente participaron 17, todos con una posición favorable al proyecto. El respaldo expresado durante la jornada se suma a la actividad que Plaza Huincul viene desarrollando para posicionarse frente al crecimiento de Vaca Muerta.

Ahora, con una audiencia pública que puso sobre la mesa 525 hectáreas de superficie, una planta de tratamiento, 1.400 pozos dedicados, un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto de 24 pulgadas, un acueducto de casi 16 kilómetros y una cadena industrial que conecta Vaca Muerta con dos FLNG de 6 MTPA cada uno, el desafío para la región comienza a ser otro: prepararse para capturar una parte concreta del impacto económico de una infraestructura que YPF proyecta como uno de los grandes desarrollos energéticos de las próximas décadas.