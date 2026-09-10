El Gobierno de Donald Trump usó la imagen de Optimus Prime y Hasbro salió al cruce + Agregar ámbito en









La Casa Blanca desató una ola de críticas tras publicar imágenes generadas con IA del icónico robot para promover medidas migratorias.

El uso no autorizado de la figura de Transformers con el logo de ICE generó una respuesta inmediata de Hasbro.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos generó una fuerte polémica al difundir una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial que utilizan la figura Optimus Prime, el icónico personaje de Transformers. Las publicaciones forman parte de una campaña institucional para endurecer el control de las licencias de conducir otorgadas a inmigrantes indocumentados.

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La difusión digital incluyó imágenes del famoso robot luciendo las siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el pecho. El posteo cosechó millones de visualizaciones en las redes sociales y desató un inmediato rechazo de Hasbro que emitió un comunicado para aclarar que el uso de la propiedad intelectual se realizó sin ningún tipo de autorización.

El posteo de la Casa Blanca La imagen principal difundida por el organismo federal llevó el título "Transformers: Age of Deportation" (La era de la deportación) y mostró al líder robot portando el emblema del ICE. El organismo acompañó las piezas gráficas con acusaciones sobre la entrega de licencias profesionales a personas sin residencia legal en el país y citó varios casos de accidentes viales ocurridos durante 2026.

View this post on Instagram “Demasiadas vidas estadounidenses han sido perdidas o cambiadas permanentemente porque inmigrantes ilegales que no tienen ningún derecho a estar en nuestras carreteras han recibido licencias de conducir comerciales”, reza la publicación del Departamento de Seguridad Nacional.

La respuesta de Hasbro por el uso de Optimus Prime Menos de un día después de la difusión de los mensajes gubernamentales, la firma propietaria de la marca Transformers emitió una declaración pública desde sus redes sociales. Hasbro limitó su respuesta oficial a tres frases textuales para fijar su posición frente al uso no autorizado de su propiedad intelectual.

View this post on Instagram “Optimus Prime es un personaje querido que representa humildad, liderazgo, compasión y justicia. Hasbro está al tanto de las publicaciones recientes usando su imagen. Estas publicaciones se hicieron sin permiso y no representan ni la marca Transformers ni a Hasbro”, aseguró la compañía. El comunicado rápidamente se llenó de comentarios, tanto a favor como en contra.

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