Rumores, regalos de u$s45.000 y una asistente siempre junto al presidente de Estados Unidos abrieron la polémica en la Casa Blanca.

Natalie Harp se convirtió en una de las figuras más comentadas del círculo íntimo de Trump y el entorno de Melania salió a defenderla.

El entorno de Melania Trump salió a responder públicamente a los rumores y especulaciones sobre la estrecha relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y una de sus asistentes más cercanas, Natalie Harp . La respuesta llegó luego de que la asesora ganara una creciente exposición pública por su permanente cercanía al mandatario.

Marc Beckman , uno de los principales asesores de la primera dama, cuestionó la cobertura mediática sobre Harp y rechazó las especulaciones en torno al vínculo que mantiene con Trump. “Los medios tradicionales están obsesionados con rumores de tabloide”, sostuvo al defender a la asesora presidencial.

Harp es una de las colaboradoras más cercanas de Trump y suele acompañarlo en sus actividades y viajes. Su proximidad con el presidente despertó la atención de medios estadounidenses y alimentó distintas versiones sobre la naturaleza de su relación.

Desde el entorno de Melania, sin embargo, destacaron su trabajo dentro de la Casa Blanca. Beckman la describió como una asesora “trabajadora, leal, talentosa e inteligente” y cuestionó que la atención pública se concentre en rumores sobre su vida personal.

“Natalie Harp es una trabajadora leal de la Casa Blanca”, afirmó el asesor, quien también remarcó que es sobreviviente de cáncer y criticó a los medios por, según su visión, priorizar las especulaciones sobre la familia presidencial por encima de las actividades de Melania Trump.

El regalo de u$s45.000 de Trump a Harp

La exposición de Harp creció todavía más en los últimos días luego de que documentos financieros revelaran que Trump le entregó US$45.000 en efectivo como regalo durante las fiestas de 2025.

Harp no fue la única beneficiada: otras dos asistentes de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, también recibieron US$45.000, mientras que Walt Nauta recibió US$20.000. La Casa Blanca defendió los pagos y aseguró que se trató de regalos personales que no estaban vinculados con las funciones oficiales de los empleados.

Los montos generaron cuestionamientos de especialistas en ética gubernamental, especialmente por tratarse de importantes sumas de dinero entregadas por el presidente a integrantes de su equipo. En el caso de Harp, el regalo equivale a cerca de un tercio de su salario anual en la Casa Blanca.

El entorno de Melania salió a defender a Harp y negó rumores de infidelidad

La respuesta del entorno de Melania se produce en un momento en el que Harp se convirtió en una de las figuras más comentadas del círculo íntimo de Trump. La asistente suele permanecer cerca del presidente y su presencia en distintos viajes y actividades oficiales generó una mayor atención de la prensa estadounidense.

Beckman insistió en que los medios desconocen la vida privada de la primera dama y pidió que se deje de lado lo que definió como “chismes” sobre la familia presidencial.

De esta manera, el entorno de Melania Trump buscó cerrar filas en defensa de Harp y rechazar las versiones sobre su vínculo con el presidente, mientras la asesora continúa bajo los reflectores por su cercanía con uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos.