Cómo defendería Reino Unido las Malvinas ante un eventual conflicto con Argentina: cazas, misiles y militares

Tras los anuncios de Javier Milei, medios británicos mostraron el armamento con el que cuenta el país ante una posible guerra. Tiene dispositivos y vehículos de última tecnología.

El renovado reclamo del presidente Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a colocar bajo la lupa el dispositivo militar que el Reino Unido mantiene desplegado en el Atlántico Sur . Desde Londres aseguraron que las defensas instaladas actualmente resultan suficientes y descartaron, por el momento, incrementar la cantidad de tropas.

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Según publicó The Telegraph, pese a que el archipiélago tiene una superficie similar a la de Irlanda del Norte y una población apenas superior a las 3.000 personas , cuenta con cuatro cazas Typhoon y un moderno sistema de defensa antiaérea , además de soldados, radares y presencia naval.

El centro de la estructura defensiva británica se encuentra en la base aérea de RAF Mount Pleasant , ubicada en Isla Soledad . Allí permanece buena parte de los recursos militares que Londres considera necesarios para responder ante el nivel de amenaza que evalúa actualmente.

Uno de los componentes centrales del despliegue es el sistema de defensa aérea Sky Sabre , perteneciente al Ejército británico . Según el medio, puede controlar simultáneamente el vuelo de 24 misiles y dirigirlos contra hasta 24 objetivos diferentes .

El sistema está compuesto por tres elementos y puede desplazarse por las islas. Su componente interceptor utiliza el Common Anti-Air Modular Missile (CAAM) , capaz de alcanzar velocidades de aproximadamente 3.700 kilómetros por hora y diseñado para neutralizar aviones de combate, drones y bombas guiadas por láser.

A esa capacidad se agregaron los cuatro Typhoon estacionados en Mount Pleasant. El dispositivo aéreo se completa con un avión de transporte A400 que permanece de forma estable en las islas.

El reclamo por Malvinas se renovó tras las declaracionesd e Milei. ATE

De acuerdo con la información recogida por The Telegraph, la Royal Air Force (RAF) no tendría previsto aumentar actualmente la cantidad de aeronaves desplegadas en Malvinas.

El HMS Medway y unos 1.000 militares desplegados

La presencia británica también incluye al patrullero HMS Medway, que tiene actualmente su base en las Malvinas. Si bien no se trata de un destructor, cuenta con capacidad para patrullar las aguas del Atlántico Sur y utilizar su armamento ante un eventual ataque.

En tierra permanece una compañía de infantería rotativa integrada por alrededor de 120 efectivos, acompañada por miembros de los Ingenieros Reales, encargados, entre otras tareas, del mantenimiento del equipamiento.

Al contabilizar pilotos, tripulaciones aéreas, ingenieros, soldados y personal destinado al cuartel general, la presencia militar británica ronda los 1.000 efectivos.

Cuatro veces al año rotan distintas compañías de infantería para realizar entrenamientos en el territorio. Durante esas actividades desarrollan patrullajes, ocupan posiciones elevadas y aseguran las estaciones de radar.

“No tenemos previsto aumentar el número de tropas sobre el terreno, ya que el despliegue del ejército en las Malvinas es totalmente adecuado para la tarea que actualmente deben realizar”, aseguró una fuente del Ejército a The Telegraph.

Por qué Londres considera que no necesita enviar refuerzos

El Reino Unido tampoco mantiene actualmente ninguno de sus portaaviones en la región. De acuerdo con el informe, un buque de esas características necesitaría alrededor de cuatro semanas para recorrer las 8.000 millas que separan Portsmouth de las Malvinas.

Sin embargo, fuentes militares británicas consideraron que el escenario actual no justifica un despliegue adicional.

“Los argentinos no representan una amenaza creíble, por lo que no sería apropiado aumentar el número de efectivos del Ejército allí, ya que no hay necesidad de hacerlo. Puede que haya un mayor nivel de retórica, pero las fuerzas armadas argentinas no están en buena situación en cuanto a competencia, entrenamiento y experiencia”, sostuvo una fuente citada por el diario británico.

El análisis apareció en medio de las repercusiones generadas por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre las Malvinas y por el endurecimiento del discurso de Milei respecto del reclamo argentino.

Un veterano británico de la guerra apuntó contra Javier Milei

El exprimer lord del mar y veterano de la Guerra de Malvinas de 1982, también consideró innecesario incrementar las defensas actuales. Alan West comandó la fragata HMS Ardent durante el conflicto. El buque fue hundido después de recibir varios ataques aéreos y siete impactos de bombas, y el militar fue el último en abandonar la embarcación.

“El presidente argentino es un oportunista; tiene serios problemas con su electorado debido a la situación en Argentina. Una buena manera de captar la atención de los argentinos es presionar a las Malvinas para obtener apoyo”, declaró a The Telegraph.

El exjefe naval consideró, además, que las Fuerzas Armadas británicas tenían mayores probabilidades de enfrentarse a una acción individual que a una ofensiva militar argentina.

“La lamentable consecuencia de esto es que alienta a los extremistas a cometer alguna imprudencia, un acto terrorista, lo cual sería peligroso y desestabilizaría la región. En ese caso, tendríamos que revisar nuestra defensa de la isla”, añadió.

Por el momento, la evaluación británica apunta a mantener sin modificaciones sustanciales el dispositivo militar desplegado en las Malvinas. Londres considera que la combinación de los cazas Typhoon, el sistema Sky Sabre, el HMS Medway y los aproximadamente 1.000 efectivos resulta suficiente frente al escenario actual, pese al renovado cruce diplomático con la Argentina.