Malvinas: Reino Unido respaldó a empresas y cuestionó las sanciones de Argentina + Agregar ámbito en









La funcionaria británica Uma Kumaran respaldó a compañías y particulares que desarrollan actividades en el archipiélago y sostuvo que las sanciones argentinas "carecen de justificación legal".

El Reino Unido consideró que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

El Gobierno del Reino Unido salió este viernes en defensa de las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales con las Islas Malvinas y cuestionó las medidas impulsadas por Argentina contra quienes participan de negocios vinculados con el archipiélago.

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La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, en una declaración publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo británico.

"El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca", afirmó la funcionaria. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales forma parte del derecho a la autodeterminación que el Gobierno británico atribuye a los habitantes de las islas.

The United Kingdom is clear: the Falkland Islands are British and people there have the right to develop their natural resources as they see fit.



Decisions on hydrocarbons are a commercial matter for Falklands Islanders and the companies involved - and them alone.



See full… — Uma Kumaran MP (@Uma_Kumaran) September 18, 2026 Kumaran también se refirió a las medidas argentinas contra empresas y particulares que suministran bienes y servicios a las Malvinas, tanto de manera directa como indirecta, y señaló que entre ellas se encuentran compañías vinculadas con el sector de hidrocarburos. "El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", sostuvo.

La respuesta británica a las medidas argentinas La funcionaria cuestionó además que Argentina utilice mecanismos internacionales contra personas o compañías que mantienen relaciones comerciales con las islas. Según afirmó, el Reino Unido considera "ilegítimo" cualquier intento de politizar esos mecanismos. "Estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal", sostuvo Kumaran.

La declaración también destacó las oportunidades de negocios que, según el Gobierno británico, existen en las Malvinas. "Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos", afirmó.