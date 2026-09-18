París, nueva escala de Javier Milei para promocionar el RIGI a los inversores europeos + Agregar ámbito en









El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como ejes la energía, la minería, el agro, la infraestructura y la tecnología. La agenda incluirá actividades en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara de Comercio Internacional.

Javier Milei viajará a París para una nueva edición de Argentina Week. Reuters

El Gobierno prepara para fines de septiembre una nueva edición de la Argentina Week, esta vez en París, con el objetivo de profundizar el vínculo económico con Europa y presentar oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la Argentina. El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y estará encabezado por el presidente Javier Milei, acompañado por funcionarios, gobernadores y una delegación empresarial.

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La iniciativa busca trasladar a Europa el esquema que el Gobierno utilizó en marzo en Nueva York, donde Milei inauguró la primera Argentina Week de 2026 junto con empresarios, inversores y gobernadores. En aquella oportunidad, la Casa Rosada presentó el programa económico y las oportunidades de negocios en áreas como energía, minería, agroindustria, tecnología y servicios. La experiencia tendrá ahora una versión europea, organizada desde París y con un foco más directo en el empresariado del continente.

La agenda parisina tendrá como uno de sus principales escenarios la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Allí está previsto un encuentro multisectorial destinado a presentar los principales motores del crecimiento argentino, con especial atención sobre energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología. También habrá actividades vinculadas con energía y minerales en la Agencia Internacional de Energía y una jornada dedicada al comercio internacional en la Cámara Internacional de Comercio.

El objetivo económico será mostrar el potencial argentino para atraer capitales europeos y presentar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte del marco para nuevos proyectos. La estrategia oficial busca poner en primer plano sectores como Vaca Muerta, el litio, el cobre y otras materias primas críticas, en un contexto internacional en el que la seguridad energética y el acceso a recursos estratégicos ganaron peso en las decisiones de inversión.

La delegación empresarial tendrá representantes de algunas de las principales compañías argentinas. Según la agenda difundida, entre los participantes figuran Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya. Del lado europeo se prevé la participación de ejecutivos de firmas como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus.

Los gobernadores tendrán además un papel central en la misión. Más de diez mandatarios provinciales de distintos espacios políticos fueron convocados para presentar proyectos y oportunidades de sus territorios, especialmente en energía, minería, agro e infraestructura. Entre las provincias mencionadas aparecen Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes y Chubut, aunque la nómina definitiva todavía se encuentra en proceso de conformación.