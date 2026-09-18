¿Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios en Argentina en septiembre 2026?

Comprar una vivienda prefabricada aparece como una alternativa para quienes buscan reducir los tiempos de obra y conocer de antemano buena parte de los componentes de una construcción. En septiembre de 2026, los valores para unidades de dos dormitorios, baño y cocina muestran una brecha considerable según el fabricante y las características elegidas.

Una vivienda "lista para habitar" no necesariamente implica que todos los gastos vinculados al terreno estén incluidos. Transporte, montaje, fundaciones, conexiones y determinadas instalaciones pueden modificar el presupuesto final, según el proveedor y el proyecto.

Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, el relevamiento realizado en septiembre muestra un mercado con precios bastante diferentes entre sí. El rango inicial se ubica cerca de los u$s50.000 , mientras que algunas alternativas superan ampliamente los u$s100.000. Entre las empresas consideradas aparecen distintos valores de referencia:

Dentro de las alternativas de entre 45 y 60 m² aparece una referencia cercana a los u$s1.400 por metro cuadrado . Ese valor permite hacer una cuenta rápida: una unidad de 45 m² rondaría los u$s663.000, mientras que una de 60 m² se ubicaría cerca de los u$s684.000.

Pero hay que tomar el metro cuadrado con pinzas. No siempre sirve para comparar dos propuestas como si fueran idénticas. La calidad de la estructura, el tipo de aislación, las aberturas, los revestimientos y el equipamiento pueden generar diferencias importantes.

También conviene revisar la llamada "letra chica" antes de cerrar una operación. Entre los aspectos que pueden quedar fuera del valor publicado aparecen el transporte hasta el terreno, el montaje, la base o fundación, las conexiones de servicios, las instalaciones sanitarias y parte del equipamiento interior.

El mercado ofrece distintas propuestas habitacionales, con modelos que varían según sus características y prestaciones. Magnific

Modelos económicos: qué opciones existen por menos de US$ 60.000

En este segmento, la superficie pasa a ser una variable decisiva. Una propuesta de entrada puede tener menos metros cuadrados o contar con determinadas terminaciones y prestaciones diferentes a las de una vivienda de mayor precio.

Así, comparar únicamente el número que aparece en una publicación puede llevar a una conclusión equivocada. Si dos modelos cuestan distinto, primero hay que revisar qué incluye cada uno: distribución, aberturas, instalaciones, revestimientos, aislación y equipamiento.

Tiempos de fabricación y entrega: ¿cuánto demora la construcción modular?

Otro de los puntos que suele atraer a quienes analizan este tipo de viviendas es el plazo. Frente a una obra tradicional, parte de los componentes pueden producirse bajo condiciones controladas y luego trasladarse al terreno para su instalación.

Los tiempos de construcción es otra variable sumamente importante, ya que hay empresas que pueden tardar 90 días y otras que se pueden extender hasta los 120 días. De todas maneras, también tiene mucho que ver el tipo de vivienda elegida y el tamaño de la misma. Esos períodos no deberían entenderse como una fecha garantizada para mudarse porque la duración completa depende también de la preparación del terreno, las fundaciones, el transporte, el montaje y las conexiones necesarias.