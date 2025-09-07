Mapa de la elección en Buenos Aires: dónde ganó Fuerza Patria y dónde La Libertad Avanza

El peronismo se impuso en gran parte del territorio bonaerense aunque también hubo zonas donde fue superado por LLA.

El Fuerza Patria concretó una contundente victoria en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires con el 46,92% de los votos, un amplio margen por encima del 33,87% que obtuvo La Libertad Avanza .

Si bien a nivel general se impuso la fuerza peronista , el mapa electoral estuvo dividido, con victorias para el oficialismo local y algunos puntos de la Provincia con más votos para LLA, que fue en alianza con el PRO.

El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones electorales. Las únicas en las que prevaleció la oposición fueron la quinta y la sexta.

Las victorias más importantes estuvieron en la tercera sección electoral, que comprende 19 municipios del Conurbano. Allí Verónica Magario superó con 53,78% de los votos al libertario Maximiliano Bondarenko , que se quedó con el 28,62%.

A su vez, en la primera, donde hubo 4.732.831 electores habilitados, la sección más poblada de la Provincia, Gabriel Katopodis logró el 47,28% y por detrás quedó Diego Valenzuela, con el 37,13%.

En la quinta sección, el libertario Guillermo Montenegro superó por el 41,55% a la candidata del peronismo, Fernanda Raverta, que quedó relegada al segundo lugar con el 37,58% de los votos. El mismo escenario se repitió en la sexta, con una victoria de la oposición del 41,71% sobre el 34,10% del oficialismo.

Con estos resultados, Fuerza Patria se quedó con 21 de las 46 bancas en disputa en Diputados, mientras que La Libertad Avanza obtuvo 18.

La participación fue mayor a la esperada en las elecciones en la Provincia

Tras una baja participación general en todas las elecciones locales que se llevaron a cabo este año, los comicios en la provincia de Buenos Aires rompieron levemente con esta tendencia y alcanzaron el 65%, en un padrón compuesto por 14.376.592 personas habilitadas para votar.

Sin embargo, el número aún estuvo por debajo del nivel de participación histórica en la Provincia: en 2021 alcanzó el 68,41% y en 2023 el 66,40%.

El promedio histórico en las elecciones ejecutivas es del 79,01% mientras que el promedio de las legislativas es del 77,46%, una jurisdicción que suele mostrar desempeño parejos en este ítem, sin importar el cargo.

Luego del cierre de las urnas, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, destacó: "Es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores". A su vez, aseguró que comicios transcurrieron "con total normalidad" y calificó la jornada como un "día histórico".