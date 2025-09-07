Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: a cuánto cotiza el dólar que nunca duerme







En medio de las elecciones bonaerenses y tras una semana de volatilidad cambiaria, el dólar cripto —que opera las 24 horas— se mantiene por encima de un valor clave.

A cuánto cotiza el dólar cripto a la espera del resultado de la votación. Cripto Tendencia

En esta jornada electoral, y tras una semana de fuerte tensión cambiaria, la atención de los mercados se posa en un termómetro particular: el dólar cripto. A diferencia del mercado oficial y paralelo, que detiene sus operaciones durante el fin de semana, las cotizaciones de las stablecoins —monedas digitales que replican el valor del dólar estadounidense— siguen activas las 24 horas.

Este mediodía, mientras los bonaerenses acuden a las urnas, el dólar cripto se ubica por encima de los $1.400 a $1.413 según Coinmonitor, aún sin conocerse las tendencias de la votación.

El seguimiento de estas cotizaciones cobra mayor relevancia luego de que el Gobierno decidiera apartarse de la regla de flotación entre bandas y habilitara al Tesoro a vender dólares directamente en el mercado. La intervención buscó frenar la escalada cambiaria y estabilizar los precios. Vale recordar que el dólar culminó el viernes, previo a las elecciones a $1.386. El dólar blue en tanto, cerró a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.

El dólar cripto se ubica por encima de la banda cambiaria

El dólar cripto sigue creciendo en Argentina El fenómeno del “dólar cripto” se consolida en el país. Según el último informe de Bitso, durante el primer semestre de 2025 las stablecoins representaron el 16% de las carteras promedio de los usuarios argentinos, frente al 12% en Colombia y el 8% en Brasil. Además, en el mismo período, el 85% de las compras locales de criptomonedas estuvo concentrado en USDT (78%) y USDC (7%).

“El interés por el dólar cripto refleja la preferencia de los argentinos por instrumentos atados al billete verde como refugio de valor, en un contexto de expectativas devaluatorias”, explica el informe.