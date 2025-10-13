Por qué el Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt







Los economistas recibieron el galardón debido a su trabajo donde "explicaron el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

La Real Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Economía 2025 al estadounidense-israelí Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt por su trabajo sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento económico.

“Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo experimentó un crecimiento económico sostenido. Esto sacó a un gran número de personas de la pobreza y sentó las bases de nuestra prosperidad. Los galardonados este año en ciencias económicas explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso”, indicó el jurado que reconoció a los especialistas con el galardón.

El motivo por el cuál el Comité del Nobel les otorgó el premio fue por en gran parte al trabajo de Mokyr, quién utilizó fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido y “demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué".

Por su parte, Aghion y Howitt, en 1992 publicaron un artículo donde construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los más antiguos salen perdiendo. Ante esto, explicaron: “La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia”.

Quiénes son los ganadores El Premio Nobel de Economía 2025 distinguió a tres investigadores con trayectorias y origenes muy distintos entre sí, pero con algo en común: les interesaba el avance de la sociedad de una manera sostenida. Joel Mokyr nació en 1946 en Leiden, Países Bajos. Se doctoró en Yale y trabaja como profesor en la Universidad Northwestern, en EEUU. Se especializó en historia económica, con énfasis en cómo el conocimiento y el desarrollo científico se volvieron motores del crecimiento. Por otra parte, Philippe Aghion es originario de París, donde nació en 1956. Recibió su doctorado en Harvard y tiene experiencia docente y de investigación en el Collège de France, INSEAD y la London School of Economics and Political Science. Por último, Peter Howitt nació en Canadá en 1946, obtuvo su doctorado en la Universidad Northwestern y es profesor en la Universidad Brown. Juntos, Aghion y Howitt formaron una alianza académica, publicando trabajos conjuntos que influyeron en la visión sobre la competencia y la innovación

