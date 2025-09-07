Las perlitas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

A la hermana del Presidente le dejaron una anotación en el padrón de la escuela donde vota. Un intendente volvió a recordar su pasado estudiantil con el Presidente. En Valentín Alsina reina Sandro. El hermano del vocero prometió ravioles y "Cacho" Castaña.

Se abren las urnas en la provincia de Buenos Aires y como siempre aparecen las "perlitas electorales" , esos hechos curiosos, llamativos o insólitos que ocurren durante una jornada electoral y que suelen destacarse como anécdotas pintorescas. Si bien las "perlitas electorales" no forman parte central de la información política como los resultados o el desarrollo del comicio, sino que son detalles de color que ayudan a mostrar el costado más humano o inesperado de las elecciones. Y en esta ocasión arrancaron con todo.

La jornada electoral comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López , los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , quien debe votar en esa institución.

El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas , la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Una imagen distorisionada para evitar la divulgación de números de DNI fue la elegida para graficar la chicana que le dejaron a Karina Milei en el colegio donde vota.

El intendente de Tres de Febrero y candidato de LLA Diego Valenzuela dejó su voto en la mesa 35 del Colegio San Carlos Borromeo, Manuel Estrada 745, de la localidad que gobierna, y dejó otra perlita, que nada tuvo que ver con las casi dos horas de demora en la apertura de urnas en ese establecimiento.

El ex periodista e historiador volvió a relatar la -hasta hace poco desconocida- anédocta juvenil que lo une al Presidente de la Nación. "Con Javier éramos vecinos, yo de Santos Lugares y él de Devoto, el barrio pegado del lado de Capital. Estudiamos juntos en la Universidad de Belgrano y cuando nos recibimos de economistas, me fui a correr, volví, me bañé y el garage de mi casa estaba lleno de invitados, por una fiesta sorpresa de egresados que organizó mi máma. Javier estaba ahí", describió el jefe comunal. Pero la adécdota no termina ahí.

Según contó Valenzuela en la puerta del colegio Borromeo, en base a esa historia "a alguien se le ocurrió tomar la foto original y hacer un video con Inteligencia Artificial, que luego se hizo viral. Eso habla del vínculo que tuvimos, de hecho Javier estudió muy cerca de Villa Raffo, es un vecino más de acá", remarcó el candidato.

image Un video generado mediante inteligencia artificial revivió la escena del festejo de egresados de Javier Milei y Diego Valenzuela tomada en 1993. Aunque no se conoce el autor del contenido, trascendió que la difusión estuvo a cargo del equipo de prensa del intendente.

El homenaje a Sandro: "Sólo me queda esperar"

"Solo queda esperar", decían con resignación hoy a las 8 en el acceso a la Escuela N°3 República de Brasil, de la localidad Valentín Alsina, donde las autoridades de mesa y algunos fiscales se tomaron más tiempo de la cuenta en llegar. Esa es la escuela pública donde estudió de joven Roberto Sánchez, El Gitano, el "Gran Sandro de América", quien el 19 de agosto pasado hubiera cumplido 80 años. Y como no podía ser de otra manera, en una de sus paredes hay un mural homenaje.

Si a Sandro le hubiesen preguntado por "esperar", posiblemente hubiera respondido con alguna de sus canciones. Y la canción más cercana a "esperar" en el repertorio de Sandro es "Sólo me queda esperar", que forma parte del álbum "Hace tiempo, mucho tiempo", de 1975, y que habla sobre la resignación ante la pérdida de un amor. Este domingo podría ser resignación ante la pérdida de un voto.

Mural Sandro Colegio República de Brasil Valentín Alsina La Escuela República de Brasil en Valentín Alsina fue el lugar donde Sandro debutó en público en 1958, cantando a capela en un evento de la primaria donde actuó para alumnos, padres y maestros.

Adorni y sus ravioles con "Cacho" Castaña

El candidato a diputado de LLA por la Octava Sección Francisco Adorni votó en el Colegio Nacional La Plata, luego de las demoras que se repitieron en casi todos los distritos. “Hay que votar y participar”, dijo el hermano del vocero presidencial.

Más allás de sorprenderse por ver "su cara" en las boletas, Francisco Jorge llegó con facturas para la mesa de votación y se fue con algún repudio a lo lejos.

Lo destacable: Adorni dijo que antes de ir al búnker libertario de Gonnet para esperar los resultados, almorzará en familia unos ravioles con canciones de "Cacho" Castaña de fondo. Sobre gustos y placeres, no hay nada escrito...

Francisco Adorni Cacho Castaña Francisco Adorni, hermano del vocero, prefiera la música de Cacho Castaña.

La única excepción es La Matanza

En plena jornada electoral, el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense se encuentra caído, demora mucho en cargar o está fuera de servicio, desde las primeras horas de la mañana.

El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

El link oficial para consultar donde voto es https://padron.gba.gob.ar/

El problema es crítico, ya que para estos comicios la Justicia modificó las escuelas de votación mediante Inteligencia Artificial (IA) en casi toda la Provincia, buscando acercar a los electores a sus domicilios.

Según supo Noticias Argentinas, el cambio de escuela afecta a todos los municipios, con una sola excepción, lo que complica a quienes no chequearon su mesa con anticipación. La única excepción a la reorganización del padrón por IA es el partido de La Matanza.

image

"Hoy Pablo no puede ir a votar"

Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, fue herido el pasado 12 de marzo, mientras registraba con su cámara una marcha de jubilados frente al Congreso. Hernán Nucera y un grupo de amigos y familiares fueron hasta la Escuela N°25 de Lanús, en la que Grillo debería votar, aunque no lo hará. Las graves lesiones que le provocaron el disparo del gendarme Héctor Guerrero en la cabeza le impiden ejecer su derecho constitucional a votar.

Una gigantografía tamaño real de Pablo Grillo en la puerta del colegio mantiene vivo el reclamo de Justicia: "Hoy Pablo no puede ir a votar, pero está más presente que nunca en su barrio, sus amigos y vecinos. Por Pablo y por todas las víctimas de este gobierno violento, que la mentira, la violencia y el individualismo no avance. #justiciaporpablogrillo"