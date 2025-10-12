Provincias Unidas se anotó la primera victoria en Córdoba: ganó un municipio y se entusiasma con el 26-O

Gina Grazziano se ungió con la victoria tras cosechar el 83,74% de los votos. El mandatario cordobés, Martín Llaryora, y el candidato a diputado, Juan Schiaretti, acudieron a la cita y celebraron el triunfo.

Gina Grazziano se alzó este domingo con una contundente victoria en las elecciones municipales de la ciudad de Reducción, Córdoba, en lo que se convirtió en el primer triunfo de Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores de centro que mira con entusiasmo las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que aspira a convertirse en una alternativa federal al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

Con el 83,74% de los votos, la intendenta electa superó por amplio margen a Juan José Miguel, del Frente Grande, que culminó en segundo lugar con el 11,6%. Tercero finalizó Humberto Paletti, del Partido Solidario, con un escueto 2,94%. De esta manera, sucederá a su padre, el recordado Jorge “Cacho” Grazziano, quien falleció meses atrás en un accidente aéreo.

Visiblemente emocionada, Grazziano agradeció el acompañamiento de los vecinos y aseguró que su gestión estará basada en la cercanía y el trabajo conjunto: “Reducción eligió dejar atrás las divisiones. Se termina la vieja política. Vamos a gobernar con los vecinos, con una sola bandera: la del trabajo, la educación y la libertad”. "El pueblo entendió el mensaje de unidad”, remarcó.

Además valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y de los referentes de Provincias Unidas: “Gracias Martín, gracias Juan. No fue política, fue humanidad. En el peor momento de mi vida estuvieron ahí. Y hoy puedo decir: descansá tranquilo, papá, el pueblo entendió el mensaje”.

El gobernador Martín Llaryora, uno de los impulsores de Provincias Unidas, aseguró que este triunfo en Reducción "marca un nuevo comienzo para el interior unido”. Además, felicitó a la comunidad por la masiva participación y resaltó el valor simbólico del resultado: “En un país marcado por la grieta y la apatía, Reducción dio una lección de unidad. Este triunfo es el primer paso de Provincias Unidas en Córdoba, un proyecto que nace desde el interior, con la gente que trabaja y produce, más allá de los partidos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1977524352972112267&partner=&hide_thread=false PRIMER TRIUNFO MUNICIPAL DE PROVINCIAS UNIDAS



¡Felicitaciones, Gina Grazziano!



Bajo el sello de #ProvinciasUnidas, la querida localidad de #Reducción, en el departamento Juárez Celman, tiene nueva intendenta. Felicito también a todos los candidatos, y especialmente a los… pic.twitter.com/lDsmRmAWGT — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 12, 2025

Junto al actual mandatario cordobés estuvo presente su predecesor y candidato a diputado nacional por el frente federal, Juan Schiaretti. “Provincias Unidas expresa la producción, el trabajo y el respeto por el que piensa distinto”, dijo y calificó el resultado como una señal de esperanza: “Reducción nos da la primera victoria de Provincias Unidas en Córdoba. Este triunfo no es solo un homenaje a Cacho, sino una demostración de que el interior del país quiere otro rumbo: más trabajo, más producción y más sentido común”.

Llaryora también aprovechó para recordar al padre de la intendenta electa, al que no dudó en señalar como uno de los impulsores del nuevo espacio político: “Cacho soñó con un movimiento que uniera a quienes defendemos el trabajo, la producción y el federalismo. Hoy ese sueño se cumple con Gina, que representa continuidad, juventud y compromiso. No tengo dudas de que va a ser una gran intendenta, y va a contar con todo nuestro acompañamiento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1977520510176035264&partner=&hide_thread=false Provincias Unidas ganó hoy su primera elección en el país y planta su primer mojón en el Sur de Córdoba.



Felicitaciones Gina Grazziano, quien fue elegida intendenta de Reducción con

más del 80% de los votos.



Esta victoria expresa lo que somos en Provincias Unidas: sensatez,… pic.twitter.com/iQQ3pJBZ1R — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 12, 2025

Con este resultado, Reducción se convirtió en la primera ciudad del país en ser gobernada por Provincias Unidas. Desde el frente de los gobernadores lo consideraron como un "hito político" que tiene trascendencia más allá de lo local y que proyecta un mensaje federal desde el interior como señal de la construcción "de otra Argentina" basada "en el trabajo, la producción y el diálogo".

Schiaretti subrayó que el espacio “representa a los que no viven de la especulación financiera sino del esfuerzo diario” y pidió respaldo en las próximas elecciones legislativas: “Queremos llevar al Congreso la voz de las provincias, la sensatez y el equilibrio que necesita Argentina. Somos los que creemos en el federalismo, el respeto y la gestión responsable”.