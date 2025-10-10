Explosión en Pergamino de un volcán durante una feria de ciencias dejó 17 heridos

Fue en contexto de una feria dedicada a los alumnos. Tras el incidente se abrió una causa penal y se ordenó una serie de peritajes técnicos.

Una explosión en una escuela de Pergamino, provincia de Buenos Aires , dejó un saldo de 17 heridos. Fue luego de que se encendiera un volcán artificial armado para una feria de ciencias de los estudiantes.

Sucedió en el Instituto Comercial Rancagua , en Pergamino. El hecho, que dejó a esta ciudad del interior bonaerense en estado de alarma, ocurrió en la noche del jueves. La mayoría de afectados son menores de edad.

La víctima más comprometida es una estudiante de 10 años, que debió ser trasladada de urgencia al hospital Garrahan y corre el riesgo de perder uno de sus ojos. Además, cuenta con un traumatismo facial y quemaduras varias.

Según medios locales, la niña fue recibida esta mañana por un equipo interdisciplinario de quirófano cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.

La explosión se produjo durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán . Un video del momento refleja cómo se desarrolló todo: en segundos, un estruendo violento dispersó fragmentos de metal y restos del material como esquirlas, alcanzando a numerosos asistentes.

explosión pergamino La explosión se produjo durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. @diegogabriele

Una madre que fue testigo del hecho relató al diario La Opinión: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

El operativo de emergencia implicó la presencia de ambulancias y personal sanitario que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos. Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, según se desprende de los testimonios y las imágenes del evento.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dijo a La Nación que la nena sufrió un impacto debido al estallido: “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente".

El incidente dejó otros 16 heridos, entre ellos una docente de 45 años que tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a una cirugía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

“No tiene riesgo de vida, sí tiene riesgo ocular, pero lo más complicado es la nena. El resto [de los heridos] tiene contusiones o es gente atendida por aturdimiento”, aclaró Martínez.

Se abrió una causa

Una causa con investigación penal se abrió luego del incidente y quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1.

Se ordenó realizar peritajes técnicos y la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer las causas del estallido y determinar posibles responsabilidades.

En el área afectada, personal de la Comisaría Segunda de Pergamino preservó la escena, mientras peritos de Policía Científica y Bomberos de la Policía de la Provincia recolectaron evidencia y analizaron materiales explosivos o inflamables que pudieran haber intervenido en el experimento.