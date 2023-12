Martín Llaryora: "Javier Milei no tiene estructura nacional y pidió que lo acompañemos"

Ese fue el marco en donde Llaryora , referenciado con el peronismo de Juan Schiaretti , sostuvo que "ve distinta" a la liga de gobernadores actual, en comparación con la de la anterior administración: "Ahora no la veo partidaria, sino con intereses comunes ". "Que el Presidente haya podido estar con todos los gobernadores y el jefe porteño es una muestra importante de diálogo para la Argentina y para afuera", celebró.

"Estamos al borde de la estanflación , si ya no estamos. Estamos muy mal y Argentina no merece estar en esta situación", analizó y argumentó que eso respalda el proyecto económico futuro: " Cuando te toca una crisis, tenés que tomar medidas de crisis ". Posteriormente, explicó que Javier Milei "ha pedido acompañamiento para el plan que tiene " y subrayó que su posición es " acompañar y dar gobernabilidad".

Entrevistado en Radio Con Vos, sintetizó: "Milei no tiene estructura nacional y pidió que lo acompañemos para su plan". Luego subrayó "estamos en una crisis grave con un Presidente que lleva días y no tiene una fuerza política nacional, como la tuvo antes Cambiemos o el kirchnerismo". Consultado sobre el plan del mandatario nacional, dijo que no podría dar detalles "porque sino sería una charla de dos horas y media".