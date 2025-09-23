Martín Lousteau acusó a Luis Caputo de "ludópata" por "apostar" con los dólares del FMI y del Tesoro

El senador nacional advirtió que el ministro de Economía busca “jugarse” un eventual préstamo de EEUU y lo instó a enfocarse en la economía de la gente.

En medio del viaje presidencial a Nueva York, el senador nacional Martín Lousteau calificó al ministro de Economía Luis Caputo de “ludópata” por, según dijo, “apostar” con los dólares del FMI y ahora intentar lo mismo con un préstamo del Tesoro de Estados Unidos .

El candidato de Ciudadanos Unidos lanzó sus críticas en redes sociales tras un posteo del ministro, que celebraba el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump . “ Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos ”, escribió Lousteau.

El presidente de la UCR advirtió que “ el peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos ”. En esa línea, recordó: “ Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de Estados Unidos ”.

Por último, el dirigente opositor le reclamó al titular de Hacienda que deje de “apostar” y se ocupe de “arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas” .

El contexto de sus declaraciones fue la reunión entre Milei y Trump en Nueva York, donde el republicano brindó un respaldo “total” a la gestión libertaria de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Qué dijo Luis Caputo tras la reunión con Donald Trump

Al salir de la congregación, el ministro afirmó ante la prensa: "La reunión fue realmente emocionante". Luego afirmó que "el Presidente ha venido acá muchas veces y ha dicho que Estados unidos es el aliado estratégico junto con Israel".

"Todo esto se va construyendo. Lo cuestionaban a Milei por que no se sacaba la foto y esas cosas, pero acá tenés los resultados. Valió bastante la pena lo que hizo el Presidente", destacó.

Finalmente, Caputo anticipó que habrá un anuncio del secretario del Tesoro afirmando que "hay una cifra específica" para el auxilio que brindará a la Argentina.

Además, en su cuenta de X escribió: "¡Impresionante reunión! ¡Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Javier Milei! ¡Argentina será próspera!".