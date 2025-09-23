Luis Caputo calificó la bilateral con Donald Trump como "emocionante" y "emotiva"

El ministro de Economía participó del encuentro junto a Javier Milei. Allí sellaron el respaldo económico de EEUU a la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo un encuentro junto al presidente Javier Milei y a su par de Estado Unidos, Donald Trump . Al salir, calificó la reunión como "emocionante" y "emotiva" .

Allí también participaron Karina Milei y el canciller Gerardo Werthein . El cruce entreo los mandatarios tuvo lugar en un contexto en el que el país norteamericano informó que le brindará un respaldo económico a la Argentina desde el Tesoro estadounidense .

Al salir de la congregación, el ministro afirmó ante la prensa: "La reunión fue realmente emocionante". Luego afirmó que "el Presidente ha venido acá muchas veces y ha dicho que Estados unidos es el aliado estratégico junto con Israel".

"Todo esto se va construyendo. Lo cuestionaban a Milei por que no se sacaba la foto y esas cosas, pero acá tenés los resultados. Valió bastante la pena lo que hizo el Presidente", destacó.

Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei ! Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump Gracias Secretario @SecScottBessent Gracias Secretario @marcorubio pic.twitter.com/WyjAWGIg7i

Finalmente, Caputo anticipó que habrá un anuncio del secretario del Tesoro afirmando que "hay una cifra específica" para el auxilio que brindará a la Argentina.

Javier Milei tuvo la bilateral con Donald Trump y le agradeció "el gesto extraordinario"

El presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con su par Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad de los mercados en Argentina.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

En la misma línea, precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

"Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.