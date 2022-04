Martín Redrado reveló contactos con Cristina Kirchner y habló sobre la posibilidad de integrar el Gobierno

Sin embargo, esas charlas podrían ser interpretadas como un “sondeo” de Cristina Kirchner en medio de rumores de cambios en el Gabinete: “No es una cuestión de personalismos. Argentina necesita un programa económico y social integral. Usted no puede tener el Ministerio de Economía y la política social dividida", explicó.

Martin Redrado.jpg Foto: Télam

En ese sentido, Redrado marcó distancia de la posibilidad de ocupar un cargo en el Gobierno: "Poner los nombres por delante, me parece que no, primero hay que pensar qué necesidades fácticas tiene el gobierno, después pensemos nombres. Hay un problema de confianza que se soluciona con leyes, no con nombres", agregó.

En cuanto al rumbo económico del Gobierno, Martín Redrado dejó algunas definiciones tras conocerse el número de la inflación de marzo, que trepó al 6,7%. "En la guerra contra la inflación el Gobierno perdió el partido 7 a 0. Todavía nos quedan 19 fechas y el equipo no parece en condiciones de anclar las expectativas inflacionarias hacia adelante", analizó.

Para el economista hay “tres ejes fundamentales”, necesarios para revertir esta situación. “Argentina necesita leyes que le den certidumbre más allá de este gobierno, como una ley que cambie la Carta Orgánica del Banco Central y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria”. En segundo lugar “una ley de desindexación del gasto público” y por último, planteó que “se debe aplicar un marco legal al acuerdo de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores", concluyó.