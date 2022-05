Martín Tetaz aclaró si estaba en el auto con Franco Rinaldi

https://twitter.com/martintetaz/status/1525060936888991744 Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)

Sigue: — Martin Tetaz (@martintetaz) May 13, 2022

"Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, asi que despues de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", relató el economista sobre lo sucedido.

En tanto, aseguró que "algunos miserables quisieron instalar" que fue él quien manejaba. "Lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales", añadió.

Por último, el diputado publicó un video del accidente de tránsito. "Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra", sostuvo.

https://twitter.com/martintetaz/status/1525090406081363969 Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra pic.twitter.com/IqfNGLbVBH — Martin Tetaz (@martintetaz) May 13, 2022

Una joven repartidora de 23 años resultó herida esta madrugada cuando circulaba con su bicicleta y fue embestida por un vehículo en el barrio porteño de Palermo, cuyo conductor resultó ser el excandidato a diputado y consultor aeronáutico Franco Rinaldi, informaron fuentes policiales y judiciales.

En principio, la familia acusó al economista Martín Tetaz, diputado del Juntos por el Cambio (JxC), de ser el conductor del vehículo, pero luego la Policía confirmó que se trataba de Rinaldi, una persona que tiene una discapacidad motriz y su vehículo adaptado.

Según las fuentes, el siniestro ocurrió a la 1.10 en la intersección de la avenida General Las Heras y la calle Billinghurst, donde un automóvil Kia Cerato, de color gris, embistió a la joven ciclista de 23 años que circulaba en sentido contrario, identificada como Camila Gómez.

Como consecuencia de la colisión, que produjo el estallido del parabrisas del automóvil, la repartidora de Rappi debió ser asistida por personal de una ambulancia de SAME, y luego de los primeros auxilios fue trasladada al hospital Fernández, donde se encuentra internada.