En Plaza de Mayo, Macri prometió ser una oposición constructiva y llamó a "defender lo logrado"

MACRI DESPEDIDA 2019 1.jpg NA

Acompañado en el escenario por la primera dama, Juliana Awada, y por su reciente compañero de fórmula, Miguel Pichetto, Macri pidió a los simpatizantes de Juntos por el Cambio "defender las cosas que se han logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar". "Hasta pronto, porque esto recién comienza", concluyó el presidente saliente.

"Me da tristeza ver que muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No tenemos que estar angustiados, es un paso más de aprendizaje y crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos", sostuvo Macri, mientras la gente decía "sí".

Macri, de camisa celeste arremangada y pantalón azul, tras iniciar su mensaje con un "buenas tardes, argentinos" y varios "gracias de corazón", sostuvo que "me guardo tantas cosas que hemos vivido juntos que me va explotar este corazón, que es más de ustedes que mío".

Agradeció además por "acompañar estos cuatro años de transformaciones poniendo todo" e hizo "una mención especial a las mujeres que se movilizaron de manera impresionante en estos cuatro años".

MACRI DESPEDIDA 2019 2.jpg NA

El primer mandatario dijo que siente "tristeza sin duda por no seguir trabajando juntos en esas reformas que el país necesita", pero destacó que "somos más los que vemos la realidad de otra manera, ligada a la verdad, al respeto, al trabajo; estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defendernos si alguno quiere abusar".

Macri sostuvo que los años de su gestión "fueron más difíciles de lo que imaginé, con mucho palo en la rueda, pero logramos muchas cosas. Y terminamos con el ciclo permanente de terminar en el mismo lugar y no poder avanzar".

"Lo único no negociable son nuestras libertades, por eso también todos queremos una justicia independiente, que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas, como siempre tiene que ser y no en los discursos políticos", aseveró también en referencia a la declaración reciente de la ex presidenta Cristina Fernández en el juicio en su contra.

"Todos queremos justicia, tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben, no la maltraten, no la estafen ni la descuiden nunca jamás", exhortó, y llamó a estar "ahí para custodiar los avances que hemos hecho y la libertad...viva la libertad!".

Antes de brindar el discurso desde una tarima en la Plaza de Mayo, el Presidente saludó a los simpatizantes del Gobierno desde el balcón de la Casa Rosada. A las 18:45, Macri se asomó al balcón de la Casa de Gobierno junto a la primera dama y Miguel Pichetto, junto a quienes cantó el Himno Nacional.

De la marcha participaron varios ministros entre ellos, Marcos Peña (Jefe de Gabiente), Patricia Bullrich (Seguridad), Alejandro Finocchiaro (Educación) , Hernán Lombardi (Medios), entre otros. También los recibieron antes del discurso la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La previa

MACRI DESPEDIDA 2019 3.jpg Telam

Miles de simpatizantes y militantes de la coalición Juntos por el Cambio llegaron desde las 17 a Plaza de Mayo para participar de la marcha convocada por el Gobierno bajo la consigna "Más juntos que nunca", para despedir al presidente Mauricio Macri.

La marcha fue convocada por el oficialismo a través de las redes sociales con los hashtag #7DYoVoy y #7DMarchaDeLaMitadDelPaís, en alusión al 40% de los votos que alcanzó en las elecciones de octubre pasado, donde perdió contra el presidente electo, Alberto Fernández.

La despedida de Macri culminará este domingo con la transmisión de "Momentos", una suerte de entrevista íntima en la que hablará de su gestión y de otros temas, antes de entregar al mando del país a Fernández, el próximo martes.

A lo largo de los últimos días, Macri difundió fragmentos de esa producción audiovisual: en esos adelantos, el Presidente habló sobre su sucesor, Alberto Fernández; sobre su padre, Franco Macri; su esposa, Juliana Awada; y el kirchnerismo.