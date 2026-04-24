La Fundación Libertad volverá a reunir a Javier Milei y Mauricio Macri en su tradicional cena anual

El Presidente de la Nación será el principal orador en el evento del espacio liberal. El encuentro se llevará a cabo en Parque Norte.

La Fundación Libertad reunirá este lunes 27 de abril a dirigentes de la política, el mundo empresarial e intelectuales de habla hispana en su tradicional cena anual, un evento que, tras el faltazo del año pasado, volverá a tener como principal orador y protagonista al presidente Javier Milei , una noche en la que confluirá con el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich.

El encuentro del espacio liberal reunirá a más de 1.000 invitados en los salones del centro de convenciones ubicado en la ribera norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dará cita el jefe de Estado para brindar el discurso central a las 19, según confirmaron desde la organización. "La Cena de la Libertad será una vez más protagonista de la agenda nacional" , aseguraron.

Además de la presencia del mandatario nacional, también participarán representantes del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y miembros del Poder Ejecutivo. Se espera la asistencia de los ministros Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.

El think tank liberal fue fundado en Rosario hace 38 años. Desde entonces se ha convertido en uno de los espacios de mayor influencia sobre la agenda política nacional enfocada en la libertad económica y la defensa de la institucionalidad democrática.

La convocatoria reunirá a personalidades destacadas del ámbito de la literatura y la política, como el ensayista peruano, Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, y la venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, cuya participación será en formato remoto.

En ediciones anteriores participaron los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y Felipe González de España; Vicente Fox y Felipe Calderón de México; Iván Duque y Álvaro Uribe de Colombia; los uruguayos Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou; Sebastián Piñera de Chile y Jorge Quiroga de Bolivia.

El contexto

La disertación de Javier Milei volverá a centrarse en la defensa del plan económico, en medio de dudas sobre su sostenibilidad a raíz de los recientes datos que marcan un recalentamiento de la inflación, con el IPC de marzo en 3,4%, y un enfriamiento de la actividad que en el último dato del INDEC arrojó una caída del 2,6% en febrero.

Milei Thiel Javier Milei junto al empresario Peter Thiel. @OPRa

En ese contexto, el mandatario se reunió en las últimas horas en Casa Rosada con el empresario germano-estadounidense dueño de Palantir y referente de la extrema derecha internacional, Peter Thiel, quien se encuentra en el país para vivir de cerca la experiencia de la presidencia del mandatario libertario.

En declaraciones al canal Neura, Milei habló de su encuentro con Thiel y dio a conocer que el magnate le transmitió una de sus principales inquietudes relacionada a la sostenibilidad del plan de su Gobierno, una pregunta que por estas horas se realizan en ámbitos que exceden a la oposición política. “Me pareció muy interesante el punto que hizo. Él reconoce y está al tanto de los logros, pero me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?“, reconoció.

Con esa duda en el ambiente, Milei disertará ante un público que espera encontrar respuestas al futuro económico de su administración. En el evento participará también Mauricio Macri, aliado crítico del libertario, quien recientemente activó una gira federal con el objetivo de reconstruir al PRO con la mirada puesta en 2027.

Con las denuncias por $LIBRA, ANDIS y el presunto enriquecimiento ilítico de Manuel Adorni acumulandose en la Justicia, el exmandatario participó de un encuentro en Chaco donde reafirmó el rol de aliados del Gobierno, pero aclaró que continuarán marcando publicamente sus diferencias. "Jamás vamos a cuestionar el rumbo. No vamos a ser oposición", dijo pero advirtió que tampoco dejarán de marcar "lo que está mal".