Mauricio Macri: "Tenemos que retomar el rumbo iniciado en la década de los '90"

"Lamentablemente, este proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con mejores rutas y más trenes de carga, menos retenciones, menos trámites y más mercados para exportar, hoy está detenido o en retroceso", consideró.

En la misma línea el exmandatario apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y dijo que el Gobierno "ve al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir, sin valorar su potencial científico, su capacidad para generar cadenas de valor y de inserción federal". "Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa que finalmente se había puesto en movimiento", sostuvo.

"Estas decisiones tienen costos, a veces medibles y a veces no tanto. Entre los costos no medibles están los jóvenes que, sin oportunidades, se van a trabajar a las grandes ciudades o fuera del país, abandonando el lugar donde nacieron. Esas ciudades rurales necesitan esa energía para prosperar y posicionares como polos de atracción, pero la pierden porque el Estado les está diciendo que su trabajo no es valioso y que no vale la pena innovar, invertir o esforzarse al máximo", señaló Macri.

Tras regresar al país, Macri volvió a sus recorridas por el conurbano bonaerense

El expresidente Mauricio Macri, quien volvió al país tras pasar dos semanas en Europa, realizó una recorrida el martes por la mañana por la localidad bonaerense de La Lucila, partido de Vicente López, en el norte del conurbano.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1549436460813754369 Hoy en La Lucila, recorriendo comercios y charlando con los vecinos de Vicente López, con Jorge y con la intendenta, Sole Martínez. pic.twitter.com/rSsrxPl8PQ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2022

Macri estuvo acompañado durante su recorrida por la calle Rawson de la mencionada localidad bonaerense por su primo Jorge, actual ministro de Gobierno porteño, y por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Durante el primer tramo de la recorrida, la intendenta Martínez interiorizó a Macri sobre el funcionamiento de los totems de seguridad que funcionan en el municipio, un dispositivo que permite activar la presencia de una patrulla ante un hecho de inseguridad.