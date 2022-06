"Tiene que volver": el pedido de Margarita Barrientos a Mauricio Macri

"Los planes sociales ayudan de una manera importante. Ayudan a los que no tienen trabajo, a palear algunas cosas. Aunque siempre dije que la gente debe tener trabajo digno, tiene que poder elegir lo que quiera comer. Y no nosotros elegir por ellos. Hay muchos planes sociales que deberían no estar y que nunca debieron haber estado", indicó Barrientos en diálogo con el programa "Lado P" de Radio Rivadavia.