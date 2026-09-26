Máximo Kirchner pidió cambios en tarifas y combustibles para que "los argentinos participen del crecimiento de Vaca Muerta" + Agregar ámbito en









El diputado nacional encabezó un evento educativo en Mar del Plata, en donde aseguró que "el superávit energético es peronista".

Máximo Kichner junto a Fernanda Raverta.

La reforma del régimen de zonas frías expuso y contrarió al peronismo, que no pudo evitar su aprobación la última semana, en un Congreso en donde también se conoció un proyecto para establecer un impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, de autoría de Máximo Kirchner.

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El diputado encabezó el Congreso de Educación “Imaginar y Transformar” realizado en Mar del Plata junto a Fernanda Raverta, en el que analizó la gestión nacional: "El presidente ya no anda con la motosierra; la escondió. Se terminó el chiste y empiezan a sentirse las consecuencias de las ideas económicas que ya sabíamos que iban a fracasar".

Luego se refirió a la coyuntura energética del país, considerando que "Vaca Muerta la recupera el peronismo, el gasoducto lo hace el peronismo. Por lo tanto, el superávit energético es peronista”. Ante ello, dijo que "deja de ser peronista cuando el Congreso de la Nación le saca la zona fría a 4 millones de argentinos", y sostuvo que "tiene que haber límites cuando tu pueblo y tu sociedad la pasa mal”, al respecto de los usuarios que dejarán de recibir los subsidios.

“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta", planteó, y añadió que "tienen que tener precios de nafta acordes a un país productor. Tienen que tener precios de gas las familias argentinas en sus casas para no morirse de frío. Nuestras pymes, nuestro sector industrial, tiene que tener un gas que les permita competir con otras potencias económicas".

Militantes del peronismo se reunieron en un Congreso en Mar del Plata. Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital Máximo Kirchner se refirió al proyecto que busca gravar un 3% el acto de transferir capital al exterior "de carácter especulativo y sin contrapartida productiva directa". Se propone recaudar unos $2,89 billones y distribuir un 60% a provincias y municipios de forma automática y el 40% restante en cuatro partidas iguales a "Salud y discapacidad", "Educación", "Jubilaciones y pensiones" y "Medicamentos y atención". "Es una herramienta que ya existe en Brasil, donde es del 3,5%”, dijo el diputado.

“Hablamos de provincias y municipios que han visto caer sus recursos, las transferencias automáticas, no automáticas por coparticipación, pero que sus legisladores en el Congreso Nacional siguen dándole luz verde a leyes que dañan a la gente, bajo la pátina de que están ejerciendo federalismo", defendió y opinó que es un impuesto "para poquitos". Finalmente, apuntó que “cuando Milei decidió beneficiar a los que más tienen y favoreció a sectores muy concentrados de la economía, la consecuencia es que el Estado argentino deja de tener recursos para educar, curar y cuidar a la población”.