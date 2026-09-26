Sergio Massa pidió al Frente Renovador impulsar una agenda federal y unir al peronismo

El espacio realizó encuentros en el NEA y el sur bonaerense, donde dirigentes analizaron el impacto de las políticas de Javier Milei y debatieron propuestas de cara a las elecciones del próximo año.

Sergio Massa llamó a trabajar por la unidad del peronismo en su mensaje al Encuentro Regional del NEA del Frente Renovador.

Sergio Massa convocó a trabajar por la unidad del peronismo y a construir propuestas que contemplen las necesidades del interior, en el marco de una jornada de encuentros del Frente Renovador en el Nordeste y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Las reuniones combinaron el debate sobre empleo, infraestructura y servicios públicos con cuestionamientos a la gestión de Javier Milei y planteos sobre la organización política de cara a 2027.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer” , sostuvo el exministro de Economía en su mensaje de cierre del Encuentro Regional del NEA, realizado en Resistencia con representantes de Chaco, Corrientes y Misiones . En ese mensaje también llamó a ampliar la convocatoria del espacio: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

Ese planteo tuvo su correlato en Carmen de Patagones , donde legisladoras, intendentes y referentes de la Sexta Sección electoral se reunieron para compartir propuestas y discutir cómo fortalecer al peronismo como una alternativa electoral para 2027, con especial atención a las consecuencias de las medidas nacionales sobre los municipios bonaerenses.

En Resistencia, el trabajo se organizó en comisiones que abordaron las demandas de las tres provincias y elaboraron propuestas para el desarrollo regional. Entre las conclusiones figuraron la ampliación de la infraestructura vial y energética para impulsar las economías regionales y la inversión en ciencia y tecnología para agregar valor a la producción , junto con iniciativas destinadas a mejorar las oportunidades de los jóvenes.

En ese marco, se incluyeron el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y políticas habitacionales municipales orientadas a que las nuevas generaciones puedan permanecer en sus lugares de origen. La agenda también comprendió la formación docente permanente, la orientación vocacional y la vinculación entre educación y salida laboral, además de la promoción de la cultura y el turismo a partir de la identidad compartida por Chaco, Corrientes y Misiones.

En Carmen de Patagones, legisladoras e intendentes analizaron el impacto de las políticas nacionales sobre los municipios bonaerenses.

La situación sanitaria ocupó otro tramo del debate, en el que los participantes señalaron problemas de presupuesto, falta de medicamentos y profesionales y cierre de salitas. La diputada nacional Sabrina Selva vinculó ese diagnóstico con la necesidad de preparar una propuesta política para los próximos años: “Este gobierno deja a la mitad de los argentinos y argentinas afuera. Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”.

Por su parte, el presidente del Frente Renovador y diputado nacional, Diego Giuliano, cuestionó el rumbo económico del Gobierno, al que definió como un “proyecto de país extranjerizante” que beneficia a una minoría. “Hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”, afirmó, y agregó: “El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”.

La diputada provincial chaqueña Katia Blanc centró sus críticas en la relación de la Casa Rosada con la región y sostuvo que “Milei cree que el NEA es la periferia del país, conoce más EEUU que su propio país”. A la vez, destacó el papel de Massa en la articulación del espacio, al señalar que “es el arquitecto de la unidad” y que tiene claro que el adversario político es el Presidente.

“No consideramos al peronismo como un lugar de nostalgia”, agregó Blanc, quien describió un escenario de agotamiento entre jubilados, docentes, trabajadores de la salud y estudiantes, y defendió la construcción de una fuerza amplia para enfrentar al oficialismo.

La reunión bonaerense y el horizonte electoral de 2027

En paralelo a la actividad del NEA, el encuentro de Carmen de Patagones reunió a las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López y a la diputada provincial Sofía Vanelli, junto con el intendente anfitrión, Ricardo Marino. También participaron la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el exintendente de ese distrito, Pino Bordoni; el senador provincial y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano; y el jefe comunal de Saavedra, Matías Nebot, entre otros dirigentes.

Durante la jornada, los referentes analizaron el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la provincia, con especial énfasis en la reciente modificación de la Ley de Zonas Frías y sus consecuencias para los bonaerenses. La discusión sobre esas medidas estuvo acompañada por un intercambio de propuestas y por la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo para construir una alternativa competitiva y transformadora de cara a las elecciones de 2027.