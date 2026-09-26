La política dijo presente en la Feria Internacional de Turismo en su 30° aniversario + Agregar ámbito en









Karina Milei y Diego Santilli recorrieron el evento, mientras que Jorge Macri aprovechó el escenario para hacer anuncios para la ciudad de Buenos Aires.

Funcionarios del Ejecutivo recorrieron los pasillos de la FIT.

Desde este sábado hasta el 29 de septiembre, el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, recibe la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un importante espacio para consolidar vínculos internacionales, abrir destinos y anunciar nuevas rutas aeroportuarias. En su día inaugural, la primera plana de la política se hizo presente en sus pasillos.

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Uno de los grupos más llamativos y numerosos fue el de La Libertad Avanza, encabezado por la presidenta del partido, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También se encontraban en el grupo el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Ignacio Devitt.

“Tenemos un país maravilloso, y esta exposición hace que vengan más inversiones a la Argentina”, planteó la secretaria general de la Presidencia, que protagonizó un encuentro con el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Almarri. "Pensaban que Argentina tenía que estar barata y regalada para que vengan los turistas y la dimos vuelta. Ese es el mérito del sector privado, de los municipios y de las provincias", remarcó en su discurso Scioli.

Uno de los anuncios en los que se vinculó la gestión fue un incremento de la red de cabotaje del 13% de Aerolíneas Argentinas, más una suba del 16% de la operación regional. Además anunciaron nuevas rutas a Curazao (con cuatro frecuencias semanales) y Cartagena de Indias (con cinco viajes por semana). También detallaron que, desde fines de diciembre, se podrá viajar a Cabo Frío, en principio solo desde Córdoba pero luego también desde Buenos Aires y Rosario.

El jefe de Gobierno inauguró la 30° edición de la FIT. Jorge Macri realizó anuncios en el FIT El gobierno porteño anunció este sábado que hoteles, restaurantes y librerías estarán exentos del pago del ABL durante el primer semestre de 2027. La decisión fue comunicada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que celebra su 30° aniversario en La Rural.

El beneficio dará continuidad al alivio impositivo para la hotelería y la gastronomía e incorporará a las librerías. Según las cifras difundidas por la administración porteña, alcanzará a alrededor de 7.000 locales gastronómicos, 380 librerías y cientos de establecimientos hoteleros. Durante su intervención, Macri vinculó la iniciativa con el peso del turismo en la economía de la Ciudad. Entre enero y julio llegaron 1,6 millones de visitantes internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con los datos oficiales. “Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien”, afirmó el mandatario, quien sostuvo la capital recibe cerca de nueve millones de turistas al año y la actividad genera más de 150.000 puestos de trabajo.