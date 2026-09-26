Hoteles, restaurantes y librerías no pagarán ABL en la Ciudad durante seis meses de 2027

Jorge Macri anunció que la exención regirá entre enero y junio y alcanzará a unos 7.000 locales gastronómicos, 380 librerías y cientos de establecimientos hoteleros.

Archivo. Jorge Macri presentó el beneficio impositivo durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural.

El gobierno porteño anunció este sábado que hoteles, restaurantes y librerías estarán exentos del pago del ABL durante el primer semestre de 2027 . La decisión fue comunicada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri , en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que celebra su 30° aniversario en La Rural.

El beneficio dará continuidad al alivio impositivo para la hotelería y la gastronomía e incorporará a las librerías . Según las cifras difundidas por la administración porteña, alcanzará a alrededor de 7.000 locales gastronómicos, 380 librerías y cientos de establecimientos hoteleros.

Durante su intervención, Macri vinculó la iniciativa con el peso del turismo en la economía de la Ciudad. Entre enero y julio llegaron 1,6 millones de visitantes internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025 , de acuerdo con los datos oficiales.

“Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que su gestión busca fortalecer a Buenos Aires como un centro de turismo nacional e internacional. Según las cifras presentadas, la capital recibe cerca de nueve millones de turistas al año y la actividad genera más de 150.000 puestos de trabajo.

Macri presentó la medida como una herramienta para acompañar a quienes invierten y generan empleo. En ese marco, defendió la baja de impuestos para sectores que consideró estratégicos y aseguró que esas decisiones se apoyan en una revisión permanente del gasto público.

El MotoGP volverá a la Ciudad del 9 al 11 de abril de 2027, con una fecha en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Como parte de ese argumento, el jefe de Gobierno afirmó que su administración eliminó 9.000 cargos administrativos y 359 gerencias. También señaló que suspendió contratos con 40 establecimientos a los que calificó como “comedores fantasmas” y que, según indicó, representaban un costo superior a los $16.000 millones anuales.

En la inauguración lo acompañaron el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Turismo deportivo y MotoGP, los ejes de la Ciudad en la FIT

La participación porteña en la feria tiene como eje el turismo deportivo y la promoción de Buenos Aires como sede de competencias internacionales. Entre las apuestas figuran el regreso del MotoGP, después de 28 años, y las gestiones para recuperar una fecha de la Fórmula 1.

El stand incluye una ambientación de boxes con simuladores de motociclismo y una experiencia virtual que permite recorrer una pista al volante de un auto de F1.

Según lo anunciado, el MotoGP volverá al Autódromo Oscar y Juan Gálvez del 9 al 11 de abril de 2027, cuando se disputará la cuarta fecha de la temporada en el circuito renovado.

La feria también reúne a representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Dorna Sports -la empresa organizadora del MotoGP-, el Atlético de Madrid y el ATP de Buenos Aires, además de figuras del deporte internacional.