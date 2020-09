Alberto anunció paquete "sustentable" junto a Cabandié

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que producto de las cuarentenas impuestas, a nivel global, por la pandemia de coronavirus “mejoró la pureza del agua y del aire y salieron a las calles animales que estaban ocultos por temor a cruzarse con nosotros”.

“Los primeros depredadores del medio ambiente somos los seres humanos y, si somos seres inteligentes y eso nos diferencia de los animales, no podemos seguir repitiendo esta historia”, agregó en la presentación. El mandatario apuntó que, en caso de no atender la temática ambiental, “vamos a terminar de consumir nuestra casa común en perjuicio de los que nos sucedan, y no tenemos ningún derecho a hacer semejante cosa”. Luego, planteó la necesidad de “un cambio de cultura” para “amigarnos con la naturaleza” y sostuvo que “son los jóvenes los que tienen que ponerse al frente del cuidado del medio ambiente porque eso nos va a permitir tener un mejor mundo”.

El Presidente insistió con la idea de generar un nuevo paradigma que permita un desarrollo sostenible en términos medioambientales, aunque alertó que “a veces las corporaciones se vuelvan más poderosas que los países y las decisiones de la gente”. Fue allí que exhortó a ser “muy firmes porque ningún negocio puede ser más importante que preservar el lugar donde vivimos”, porque si no “estaríamos privilegiando la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de inmensas mayorías”, añadió.

En ese contexto, resaltó la importancia del uso de combustibles fósiles para mitigar la contaminación y “aprovechar más las energías renovables”.

El Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto busca el desarrollo sostenible a partir de la “promoción de la economía circular, el saneamiento ambiental y la reactivación económica”. Asimismo, la Ley de Educación Ambiental apunta a “la transformación cultural” vía “un proyecto educativo para una nueva ciudadanía ambiental” que promueva la sostenibilidad. Por último, el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego “fortalecerá los sistemas de alerta temprana y ampliará el despliegue territorial para la preservación de los bienes naturales”.

Participaron también en la presentación el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; de Moreno, Mariel Fernández, y de Chamical (La Rioja), Dora Rodríguez; además del presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, Santiago Azulay; recicladores e integrantes de organizaciones ambientales.