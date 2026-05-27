Jorge Macri destacó el fin de los piquetes en CABA y Patricia Bullrich lo chicaneó: "Gracias por el reconocimiento"

La administración porteña desplegó una campaña con afiches en los que se destaca la frase "La Ciudad sin piquetes con ley y orden". La senadora, que analiza una posible candidatura en CABA, salió al cruce.

La campaña que lanzó el Gobierno porteño sobre el control de las calles.

Mientras coquetea con una posible postulación en CABA, Patricia Bullrich volvió a rivalizar con el jefe de Gobierno, Jorge Macri , a raíz de una campaña con afiches callejeros que desplegó la administración porteña en los que se resalta la frase "La ciudad sin piquetes con ley y orden" . La senadora de La Libertad Avanza se adjudicó el fin de las protestas, le agradeció al mandatario "por el reconocimiento" y se refirió al lema del macrismo sobre la seguridad: "Me suena".

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó esta semana una propaganda pública con carteles en los que puede leerse la frase alusiva al orden, acompañada con dos fotos: en la primera imagen se observa la leyenda “Antes” junto con una gran cantidad de personas cortando la Avenida 9 de julio, mientras que la segunda se observa un tránsito normal seguida de la palabra “Ahora”.

La exministra, que tuvo a su cargo la gestión de Seguridad durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, no dejó pasar la oportunidad para marcarle la cancha al mandatario porteño. “Gracias por el reconocimiento”, escribió Bullrich en su cuenta de X, quien analiza la construcción de una candidatura en nombre de LLA para disputarle la Ciudad al PRO y a Macri, su candidato en la interna porteña del 2023.

Gracias por el reconocimiento. Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Decisión desde el día 1 del Presidente. PD: ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos. pic.twitter.com/IlHq9ZhqwF

La senadora nacional continuó con la defensa de su gestión y destacó la aplicación del protocolo antipiquetes. “Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza" , dijo y aseguró que fue "decisión desde el día 1 del Presidente” .

Por último, ironizó sobre el lema que utiliza el jefe de Gobierno. “Ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos”, publicó Bullrich, quien desde diciembre de 2023 desplegó una política dura en materia de cortes de calles, impidiendo piquetes no solo en la Ciudad sino en rutas bajo jurisdicción nacional.

Jorge Macri destacó la recuperación de 800 casas tomadas

En esta oportunidad, el jefe porteño optó por no responder al comentario de Bullrich. Eligió, por caso, mostrar avances en su política de recuperación de propiedades usurpadas. Durante su gestión ya se reintegraron unas 800 viviendas a sus dueños.

En el GCBA calculan que la devolución en propiedades que estaban tomadas equivale a más de u$s400 millones. “En la Ciudad la ley es la misma, lo que cambió es la decisión política. Hay muchos vecinos que se acercan a una reunión para dejarnos un dato o hacen una denuncia porque saben que ahora el orden es una prioridad”, destacó Jorge Macri y aseguró: "Se terminó el vale todo. 800 propiedades recuperadas. Y seguimos. Ley y orden".

Las palabras de Macri se dieron en paralelo a la recuperación de la propiedad número 800, una planta baja y primer piso en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, en Floresta, que estaba usurpada desde hacía ocho años. Los ocupantes dejaron de pagar el alquiler en 2022, pero se negaban a irse, habían montado un taller textil clandestino y subalquilaban habitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2059638762037039557&partner=&hide_thread=false Los defensores de okupas siempre desaparecen cuando encontramos talleres clandestinos, hacinamiento y negocios ilegales adentro de propiedades usurpadas.



Mucho discursito romántico hasta que aparecen estas cosas.



En esta Ciudad se terminó el vale todo.



800 propiedades… pic.twitter.com/Xw9SF5ThHs — Jorge Macri (@jorgemacri) May 27, 2026

“Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”, sostuvo Macri y disparó contra "los defensores de okupas" que no quieren "desaparecen cuando encontramos talleres clandestinos, hacinamiento y negocios ilegales adentro de propiedades usurpadas".

"Siempre vamos a estar del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”, cerró.

Durante esta gestión, la Ciudad promedia una propiedad recuperada por día hábil: los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.