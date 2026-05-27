La Libertad Avanza presentó la ley Hojarasca porteña y presiona a Jorge Macri para que derogue normas "obsoletas"

La impulsora del proyecto es Pilar Ramírez, que busca trasladar al distrito la agenda desreguladora de Javier Milei. Entre la legislación a suprimir aparecen cambios a la ley de Turismo, la continuidad de Ciudad Bici , la regulación de alquileres turísticos temporarios y la protección espacios públicos.

El bloque porteño de La Libertad Avanza presentó este miércoles en la Legislatura un proyecto espejo de la ley de Hojarasca aprobada por el Congreso con el que buscan derogar una veintena de leyes de CABA calificadas como "obsoletas", en un nuevo intento del partido violeta de marcarle la dirección de la agenda al jefe de Gobierno, Jorge Macri , tras la adhesión al RIGI nacional y la aprobación del RIMI local. Qué normativas pretenden suprimir.

Apalancados en el crecimiento electoral del 2025, los libertarios cuentan actualmente con mayor margen de maniobra que en años anteriores para trasladar al bastión PRO las transformaciones que impulsa desde Nación el presidente Javier Milei. Sin demora, la jefa de la bancada, Pilar Ramírez, persona de extrema confianza de Karina Milei, tomó nota de la sanción de la normativa redactada por Federico Sturzenegger y presentó una medida gemela para la Ciudad.

En los fundamentos, la legisladora porteña señala que durante años CABA ha incorporado "una enorme cantidad de regulaciones, requisitos, registros, autorizaciones y procedimientos administrativos dictados en contextos completamente distintos a los actuales" , muchas de las cuales se sancionaron "hace años, bajo realidades tecnológicas y sociales que ya no existen" y que hoy han quedado desactualizadas o "sin aplicación práctica".

Para Ramírez, el proyecto apunta a un "ordenamiento, simplificación y depuración normativa" mediante la eliminación de normas que, según afirma, han quedado "obsoletas" ya que perdieron "utilidad práctica, actualidad o sentido" en la Ciudad de Buenos Aires. "Lejos de mejorar el funcionamiento estatal, el exceso regulatorio muchas veces genera más demoras, más costos administrativos y más confusión, tanto para los ciudadanos como para la propia Administración Pública", asegura.

ciclovias El programa Ciudad Bici, en el foco de las derogaciones de los libertarios.

Las leyes que LLA busca derogar: Ciudad Bici, alquileres turísticos y protección de plazas

La ley de Hojarasca porteña pretende derogar de forma completa 19 leyes y realizar supresiones parciales sobre otras cuatro. Entre el primer lote aparecen las normas 16, 50, 109, 288 , 477, 1.264, 2198, 2.604, 3.870, 4.619, 5.059, 5.135, 5.190, 5.919, 6.008, 6.255, 6.328, 6.352, 6.492. En el segundo, la Sección II de la Ley N° 600, el Capítulo II de la Ley N° 3.166, el artículo 4° de la Ley N° 5.901 y la Ordenanza N° 15.201.

Una de los cambios que propone LLA apunta a suprimir la ley 109 que establece la prohibición de realizar promociones turísticas privadas o comerciales en las Plazas de Mayo, del Congreso, de la República y Del Libertador Gral. San Martín. Pero también proponen eliminar leyes que regulan actividades, como el caso de las normas 1.264 y 2.198 que ponen el foco en los guías de turismo y en los guardavidas que trabajan en natatorios porteños.

En paralelo, el proyecto libertario también pone en el listado a la ley 4.619 que obliga a los organizadores de espectáculos masivos que prevén una asistencia mayor a las 2.000 personas a garantizar un espacio de estacionamiento gratuito para bicicletas. Y a las leyes 5.135 y 6.008 que disponen la celebración de las Semanas de la Juventud y del Envejecimiento Saludable, organizadas por el GCBA.

ACCESOS AIRBNB.jpg La ley 6.255 regula el mercado de alquileres temporarios turísticos en CABA.

La ley Hojarasca porteña busca suprimir la ley 6.255 que regula y ordena el mercado de alquileres temporarios turísticos en CABA, que entre otras cosas establece obligaciones para el dueño, entre ellas la de inscribirse en el Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos. La normativa establece multas y sanciones por incumplimiento.

En materia de movilidad, el proyecto pretende derogar la ley 6.352 que creó el Programa "Buenos Aires: Ciudad Bici", cuyo objetivo es "la ampliación de la red de ciclovías y bicisendas" en el distrito porteño, la integración de las vías en los barrios y la interconectividad con otros medios de transporte, como subtes y trenes. La ley apunta a promover el ciclismo en el entorno urbano bajo una articulación público-privada.

Mediante el proyecto, el bloque libertario impulsa modificaciones a la Sección II de la Ley de Turismo de CABA N° 600, normativa que regula una de las actividades más importantes para la economía porteña. Y tiene en carpeta también la eliminación de la Ordenanza N° 15.201, sancionada en 1959 y que puso fecha al 11 de junio como el Día del Vecino, fecha conmemorativa de la segunda fundación de CABA.

La iniciativa que presentó días atrás se enmarca dentro de lo que califican como "un proceso más amplio de transformación estatal" que está orientado "a dejar atrás modelos basados en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la burocracia excesiva", en franca crítica a la gestión PRO que gobierna la Ciudad desde 2007. El objetivo desregulador apunta a avanzar "hacia una administración más simple, eficiente y enfocada en facilitarle la vida a los vecinos", concluyen.

Pilar Ramírez profundiza la agenda de Javier Milei en CABA

Con la presentación de la ley Hojarasca, Ramírez no le pierde pisada a la agenda del Poder Ejecutivo Nacional y mantiene a la tribu porteña en sintonía con las demandas del electorado violeta, que en octubre del año pasado mostró ser el más numeroso del distrito. "Siguiendo el camino de desregulación que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger, venimos a barrer regulaciones absurdas, registros inútiles y trabas burocráticas en la Ciudad", afirmó.

Alfil de Karina en el territorio PRO, la jefa del bloque libertario lleva adelante la construcción del operativo para desembarcar el año próximo en Uspallata. Aún sin candidato definido y con Patricia Bullrich evaluando una futura postulación, la legisladora no evalúa competir por la Jefatura en 2027, aunque sus movimientos por la Ciudad den señales contrarias.

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Siguiendo el camino de desregulación que impulsan @JMilei y @FedeSturze, venimos a barrer regulaciones absurdas, registros inútiles y trabas burocráticas en la Ciudad.



Menos Estado. Más libertad. pic.twitter.com/mJaZe5qO1g — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) May 23, 2026

El perfil de Ramírez cobró notoriedad el año pasado luego de ser designada como jefa de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, después de la derrota en las provinciales bonaerenses. Fue también la encargada de negociar los términos del acuerdo electoral con el macrismo en CABA que relegó a los dueños de casa a conformarse con ocupar el quinto y sexto lugar de las listas de Diputados y a no presentar nombres para el Senado.

La fusión LLA-PRO coronó con el amplio triunfo de Bullrich, que ahora amaga con disputar en 2027 la jefatura de Gobierno al PRO. Una victoria de la exministra de Seguridad en las elecciones porteñas le permitiría a Ramírez dar el salto al Senado, dado que es oficialmente su primera suplente.

En el mientras tanto, en el bloque libertario aseguran que continuarán empujando proyectos reformistas luego de lograr la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y conseguir la aprobación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) local. Aún está pendiente el debate sobre la ley Bases porteña, impulsada por la propia jefa libertaria, mientras que también presionan a Macri para que reduzca el valor de las patentes vehiculares y compense el gasto con los $800.000 millones que recibirán de Nación por la coparticipación.