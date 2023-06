"Mi amor": el furcio de un periodista al entrevistar a la intendenta electa de San Miguel de Tucumán

9A5LwNdKDZRlS9Hc.mp4

La explicación de Ismael Rojas tras el furcio

"Fue un furcio completamente, no es que suelo tratarla así ni que estoy enamorado. El miércoles voy a terapia porque no sé cómo apareció el 'mi amor' ahí. No estoy en pareja, pero sí estoy conociendo a alguien y hasta ella me mandó el video", explicó el propio Rojas a la Gaceta de Tucumán, tras lo ocurrido.