Sin reforma judicial ni nueva ley para Procurador durante extraordinarias (faltan varios votos)

La reforma judicial y los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal no serán tratados en el recinto de Diputados, por el momento. A pesar de que ambos proyectos, que ya tienen media sanción del Senado, fueron incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, el oficialismo no tiene al día de hoy los votos necesarios para que sean aprobados. “No vamos a llevar algo al recinto que no vamos a poder sacar”, señalaron desde el Frente De Todos.