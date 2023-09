"Muerta o presa, no me van a callar nunca": el mensaje de Cristina Kirchner a la militancia

En ese contexto, la vicepresidenta le aseguro a sus militantes: "Muerta o presa, no me importa, no me van a callar nunca". "Creanme, los que pensaron y piensan que me van a quebrar, no me conocen", enfatizó Cristina Kirchner respecto a los movimientos mediáticos y judiciales que acusa de generar un escenario de lawfare en su contra.