Nación recibe ahora a gobernadores opositores para avanzar con el traspaso de obra pública

Los opositores Ricardo Quintela y Gerardo Zamora se reunieron con Guillermo Francos y firmaron convenios para reanudar proyectos paralizados en sus provincias. El riojano reiteró que no firmará el Pacto de Mayo.

Tras haber atendido las peticiones de los jefes provinciales más cercanos al Gobierno -quienes ya desfilaron por Balcarce 50 para destrabar la obra pública-, Francos profundiza su agenda, ahora con los mandatarios de fuerte raigambre opositora a La Libertad Avanza (LLA). Quintela y Zamora, por caso, son dos de ellos. Ambos integran Unión por la Patria (UP) y no aportaron votos positivos al paquete legislativo del oficialismo.

Tras la reunión de este martes, Quintela puso en valor el diálogo que mantiene con Francos, pero reiteró sus críticas a Milei. "En estos siete meses no hubo una medida que beneficie a la gente", comentó, al tiempo que reiteró que no firmará el Pacto de Mayo, al que consideró como "10 puntos que fueron impuestos, sin negociaciones previas".

El cónclave entre Quintela y Francos le puso fin a un corto pero frenético rally que el riojano encabezó por Buenos Aires. Este lunes, el mandatario participó en la quinta de San Vicente, junto a Axel Kicillof, del acto en conmemoración por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. La jornada incluyó la presencia de numerosas tribus justicialistas -incluyendo a La Cámpora y a su conductor, Máximo Kirchner- y fungió como un ensayo de unidad rumbo a las elecciones partidarias del próximo 17 de noviembre.

Quintela Kicillof Corpacci.jpg Ricardo Quintela junto a Axel Kicillof y a la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

No fue lo único. El gobernador además encabezó el lanzamiento de la temporada turística de invierno en La Rioja. También dijo presente en la inauguración de un monumento a Perón en el barrio porteño de Mataderos y se reunió con militantes y referentes de la agrupación La Simón Bolívar. De esta forma, el dirigente profundizó sus puentes con el peronismo por fuera de las fronteras de La Rioja y se erige como uno de los referentes a nivel nacional. No obstante, desde la provincia aclaran que "hoy no piensa en liderar" sino que está "a disposición de la unidad".

Respecto al traspaso de obras públicas a su provincia, el riojano dijo en una entrevista exclusiva con Ámbito que Nación financiaría dos obras: plantas de tratamiento cloacales y la terminación en la trama urbana, en el centro de la ciudad. "La provincia se tiene que hacer cargo de las obras civiles. Tenemos dos escuelas técnicas, dos escuelas secundarias, un hospital grande, que es en Chilecito, y otro hospital en capital, y varias obras menores que son civiles. Veremos cómo ir cumpliendo", graficó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1808251416039116997&partner=&hide_thread=false Hoy después de muchos obstáculos pudimos firmar el convenio con el Jefe de gabinete @GAFrancosOk, el vice jefe de gabinete Lisandro Catalan y el secretario de obras públicas Luis Giovinne para la continuidad de las obras de nuestra provincia que eran financiadas por nación y que… pic.twitter.com/PyvuxwakLt — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 2, 2024

A la vez, señaló que en La Rioja se perdieron casi 8.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción: "Nosotros tenemos 1.750 viviendas en ejecución en toda la provincia, con un nivel de avance que supera el 80% en la mayoría de los casos. Estamos afectando una partida de la recaudación propia para tratar de ir terminando, porque de otra manera se va a retroceder, se vandalizan las viviendas".

Semanas atrás, en la víspera del debate por la ley Bases antes de su aprobación definitiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra el jefe provincial. “Si el paquete fiscal es aprobado mañana, La Rioja va a recibir 75.000 millones de pesos extras. Espero que el gobernador Ricardo Quintela acompañe con los cuatro diputados de Unión por la Patria. No hay un solo motivo que justifique usar los 'Chachos'", disparó, en referencia a la cuasimoneda provincial.

El Gobierno espera sumar a Gerardo Zamora al Pacto de Mayo

Zamora, en tanto, fue una de las apuestas del oficialismo para atomizar al peronismo y profundizar sus divisiones. Con ese objetivo, Francos -que por entonces era ministro del Interior- visitó Santiago del Estero en abril pasado para granjearse el voto de los legisladores que responden al gobernador. La jugada no funcionó: ninguno de los siete diputados ni de los tres senadores santiagueños acompañaron los proyectos de ley del Gobierno.

Luego de desembarcar en Casa Rosada, el jefe provincial dijo: "Agradezco la decisión del gobierno nacional, de reactivar algunas obras prioritarias, como por ejemplo la autopista Santiago-Termas, las cloacas de Añatuya, la última etapa del Canal de La Patria, viviendas con importante avance de construcción, entre otras".

"Y desde ya, el compromiso de nuestra provincia, para firmar a la brevedad los convenios específicos, donde contribuiremos a la finalización de otras viviendas en menos estado de avance constructivo, obras de agua potable, como por ejemplo el acueducto Lugones-Mailin y la planta y red de Pampa de Los Guanacos , entre otras", comentó.

Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el mandatario norteño dedicó un pasaje a denunciar la parálisis de la obra pública promovida por Nación y denunció el congelamiento de 3.906 viviendas. A ese combo le sumó también la reconstrucción de 14 puentes sobre el canal interprovincial con Santa Fe; 25 alcantarillas sobre caminos rurales; readecuación de canales del sudeste; obras de provisión de agua potable en Pampa de los Guanacos, en Villa Silipica y en La Aurora, entre otros proyectos.

Francos Gerardo Zamora.jpg

"Lamentablemente, tengo que informar que se suspendieron todas las obras públicas con financiamiento nacional e internacional. Como la reconstrucción de 14 puentes, obras de caminos vecinales, plantas purificadoras, acueductos, barrios de 336 viviendas en el Mamá Antula y 1300 en Mamá Antula 3, entre numerosos barrios, que hacen un total de más de 3300 viviendas paralizadas en localidades del interior", precisó Zamora ante la Legislatura local.

A diferencia que Quintela, el mandamás de Santiago del Estero todavía no dio señales claras respecto a su participación en el Pacto de Mayo y su presencia el lunes 9 de Julio en Tucumán es una incógnita.

Francos Gerardo Zamora.jpg Guillermo Francos y Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, en abril pasado.

Este martes. estuvieron presentes en ambas firmas el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia. En tanto, el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar, participó del encuentro con el gobernador de Santiago del Estero.

En representación del gobierno de La Rioja asistieron el ministro de Infraestructura, Marcelo Del Moral; y el secretario de Obras Públicas, Raúl Andalor.