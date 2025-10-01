Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 1 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 4,7%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 1 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.380.

Valor del MEP hoy, miércoles 1 de octubre El dólar MEP opera a $1.492,25 y la brecha con el dólar oficial queda en el 8,1%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 1 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.537,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 11,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.496,71, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de octubre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.096, según Binance.