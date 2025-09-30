Triple femicidio: detuvieron en Perú a "Pequeño J" y a su mano derecha

Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano fueron detenidos por la Policía Nacional de Perú en colaboración con Interpol y la PFA. La noticia fue confirmada por Patricia Bullrich.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", acusado de liderar la banda que llevó adelante el triple femicidio de Florencio Varela . Horas antes, había sido detenido su mano derecha, Matías Ozorio , tras un trabajo en conjunto de la Policía local, Interpol y la Policía Federal Argentina.

Según señalaron los investigadores, "Pequeño J" venía desde Bolivia y tenía planeado encontrarse en Perú con Ozorio. Los jóvenes se encontraban prófugos, señalados como principales actores en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Con su detención, ya son nueve los detenidos en la causa.

"Pequeño J" es el acusado de liderar la banda que llevó adelante el triple femicidio de Florencio Varela.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en X señaló: "El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA".

Además, aseguró que trabajan en su extradición a la Argentina "para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1973151316311679376?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973151316311679376%7Ctwgr%5E434a92c4cf71b5baa41c1e93fc07b521692609bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpoliciales%2Ftriple-crimen-florencio-varela-detuvieron-matias-ozorio-peru-detenidos_0_M5q4ZRUU30.html&partner=&hide_thread=false El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA.



Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen. pic.twitter.com/QbT0Imq9Bk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 30, 2025

La ministra también explicó en declaraciones a A24: "Está sindicado por los investigadores como el número dos de la organización, el lugarteniente de Pequeño J".

Asimismo, aseguró que sabían que Ozorio podía haberse dado a la fuga junto a Lázaro Víctor Sotacuro, quien fue atrapado el viernes por la noche en Villazón, Bolivia. "Sabíamos que las posibilidades era que siguiera por Bolivia porque cuando detuvimos a Sotacuro encontramos un apellido falso. Desde nuestra perspectiva viajaron juntos", informó.

matías ozorio detenido Matías Ozorio es el octavo detenido por el triple femicidio.

El joven residía en la Villa 21.24, aunque también frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Al momento de ser detenido, dijo que llevaba un año en Perú arrastrado por los narcos mafiosos y que había ingresado al país por Paraguay.

Not. Matias OZORIO

El joven se suma a Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez como detenido por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

Para el entorno, Matías Ozorio es un "perejil"

La comadre de Raquel, madre de Matías Ozorio, habló en la previa de su detención y aseguró que el joven es inocente y contó que había quedado envuelto en varias deudas tras perder todos sus ahorros en la criptomoneda $LIBRA.

“Invirtió todos sus ahorros en Libra. Antes lo seguía en Facebook y veía que subía capturas de criptomonedas y después perdió todo. Se endeudó mucho. Cuando perdió la plata dejó de ser el Matías de antes”, relató la mujer.

En ese sentido, explicó: "Tenía un buen sueldo en el Hospital Italiano, pero se le metió en la cabeza que iba a ser millonario con las criptos. Cuando se fundió empezó a estar muy dejado, ya no saludaba y andaba con la cabeza baja".

A su vez, negó que Ozorio sea un narco de peso: “No le da la sangre para ser un narco. En todo caso será un soldadito más. En el barrio todos dicen que es un perejil. Creo que lo están utilizando para callarlo, para calmar todo y tener un culpable”.

En cuanto a "Pequeño J", indicó: “No tengo idea de qué relación tiene con ese nombre. Jamás lo escuché en mi vida. Si existe, será un soldadito más", y relativizó: "Acá en la villa todo el mundo vende droga. Es caramelo para niños. En la plaza, en la esquina, a la luz del día. Una vez que se meten ya no pueden salir. O terminan consumidos por la droga o no pueden salir”.

Por último expresó: "La familia no lo puede creer y tiene mucho miedo. No saben si va a caer la policía o el narco. Están asustados”. Y concluyó: "Si él fue y de verdad está implicado, que pague lo que tiene que pagar. Pero yo no lo veo capaz”.